Как разрушение Крымского моста повлияет на ход войны, поможет ли россиянам "защита"

Кирилл Буданов рассказал, что Украина, конечно, знает, как Россия охраняет Крымский мост. По словам главы украинской разведки, ситуация такова, что многие представители оккупационной "власти" вывезли семьи из Крыма и не вернули их на полуостров.

Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода" объяснил, что некоторые оккупанты были вынуждены вернуть ближайших членов семьи в Крым по политическим соображениям и под определенным давлением. Генерал-майор объяснил, поможет ли России затопление судов, дымовые завесы, боновые заграждения у Крымского моста для якобы его спасения, пишет 24 Канал.

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В конце концов чем больше будет символических ударов по ним (россиянам в Крыму – 24 канал), тем быстрее они покинут территорию временно оккупированной автономной республики Крым,

– заметил Буданов.

По словам главы разведки, с конца осени 2022 года работники так называемого крымского ФСБ массово любыми способами стали пытаться перевести куда-нибудь в Россию. Они использовали взятки, договоренности, соглашались на более низкие должности. Так в Россию перевелось не менее половины представителей российского ФСБ. Но Аксенов и Константинов – жертвы обстоятельств.

Кирилл Буданов рассказал, что СБУ обнародовало информацию об ударах по Крымскому мосту с определенной целью.

"Я, возможно, что-то и знаю об этом. Если они так сделали, значит, у них есть определенный замысел и они понимают, для чего они так сделали. Какой-то посыл они кому-то хотят дать", – пояснил Буданов.

Буданов объяснил недавнюю атаку по Крымскому мосту

Кирилл Буданов объяснил атаку по мосту 12 августа. По словам главы разведки, Керченский мост не был главной целью – тогда украинское средство поражения сбилось с курса из-за пуска россиянами четырех зенитных ракет.

Ущерб от средства поражения, который использовали, был совсем незначителен, потому что то средство шло немного дальше и не по мосту, но поскольку они четыре зенитные ракеты использовали для поражения того объекта, они немного его сбили с курса, и он задел Крымский мост. Но то, что он его задел, ничто по сравнению с тем, что они получили, когда применили дым, с точки зрения местного населения, тогда началась паника. Ибо когда пошел масштабно дым, а перед этим были взрывы, люди начали "сарафанным радио" просто разгонять страшную панику. То есть они сами себя наказали по существу. Если хотите, кара Божия пришла к ним,

– рассказал Кирилл Буданов.

Он объяснил во время разговора, что хочет сказать прямо – там была другая цель, однако четыре зенитных ракеты были пущены на ее перехват и, немного подбив, сбились с курса, но незначительно.

"Они верят, что это шло в мост. В принципе пусть верят. Здесь уже ничего такого нет. Потому что это прошлая история", – сказал Буданов.

Помешают ли дымовой занавес и боновые заграждения в уничтожении моста

Кирилл Буданов объяснил, могут ли российские дымовые завесы оградить от ракеты или дрона.

В их очень сомнительной логике дымовой занавес должен "ослепить" оптическую систему наведения управляемых крылатых ракет. Но там несколько систем наводки. И, кроме того, дым будет прямо над мостом, то есть это финальный промежуток. Даже если "ослепит", то куда она отклонится на расстоянии 100 – 200 метров? Да некуда, она уже просто будет идти по инерции. Это ерунда, они только свое население пугают,

– объяснил генерал-майор.

По его словам, российские боновые заграждения и затопления судов вблизи Керченского моста могут усложнить работу Сил обороны Украины, однако не остановят ее.

Как разрушение Крымского моста повлияет на ход войны

Глава Главного управления разведки объяснил, как разрушение или остановка Крымского моста повлияет на ход войны.

На логистику повлияет. На замедление логистики. Не прекращение, подчеркиваю, а замедление. Но для логистики главный не тот Крымский мост, а рядом – железнодорожный,

– рассказал Буданов.

Он пояснил, что у россиян останутся паромные переправы, которыми они смогут пополнить запасы. Конечно, это будут не те темпы, будет не та скорость. Также у оккупантов есть транспортная авиация и десантные корабли.

То есть разрушение Крымского моста усложнит и замедлит логистику российских захватчиков.

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