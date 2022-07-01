Так, 87% разрушенных объектов в Житомирской области – жилищный фонд. При этом разрушения подверглись 72 учебных заведения.

К теме В районе Керченского моста облака дыма: оккупанты там частично остановили движение

Житомирщина тоже пережила ужасы оккупации

Известно, что Житомирский лицей №25 полностью разрушен, необходимо восстанавливать также Любовицкий УВК. Заместитель Руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал, что разрушенные и поврежденные учебные заведения являются приоритетными для восстановления.

Кстати, Житомирская область – одна из областей, которая на себе почувствовала, что такое оккупация. В Житомирской области были оккупированы четыре села Народицкой общины, недалеко от Чернобыльской зоны. Россияне скрылись оттуда в начале апреля.

Россияне часто палят по Житомирщине

При этом только за первые 100 дней полномасштабной войны русская армия нанесла по общинам Житомирской области около 100 ракетных ударов.

Напомним, в ночь на 25 июня оккупанты выпустили по Житомирщине около 30 ракет. Силы ПВО сбили 10 из них. Один военный погиб, один получил ранения. Ракеты враг запускал со стороны Белоруссии.

Житомирские охотники спасли более тысячи снарядов

На 2-й день полномасштабного вторжения России в Украину, 25 февраля, мужчины-охотники из Житомира смогли вывезти украинский боекомплект, сохранивши его от российских оккупантов. 7 мужчин буквально забрали боеприпасы под носом у россиян и вывезли их по трассе Киев – Ковель. Ее тогда активно обстреливали российские боевики, так что ехать было очень рискованно. Заполненные боеприпасами грузовики ехали медленно и с выключенным светом.

После того как охотники вывезли со склада почти все боеприпасы, в пустые помещения прилетели российские снаряды.

К теме показали шокирующие последствия обстрелов в Одесской области: смотрите видео