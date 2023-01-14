Вместе с ними бок о бок работают спасатели, в частности, ГСЧС и кинологи. И работы у них много, ведь говорится о разрушении в девятиэтажном доме.

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Помогают даже самые маленькие

Как ранее отмечал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, в этом здании могли по прописке проживать от 100 до 200 украинцев. Так что поисковые работы будут продолжаться еще долго.

Однако украинцы работают не покладая рук, чтобы достать всех. Но надеются, что как можно больше из найденных будут живы. К работе приобщаются и дети.

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Среди жертв есть дети

По состоянию на 20:40 известно, что из-под завалов дома спасли более 35 человек, из которых 6 детей. Ранения же в результате ракетной атаки получили более 60 украинцев, из них – 14 детей.

Младшему – три года. Все дети – в больнице. 9-летняя девочка – тяжелая. Наказание за эти преступления – неотвратимо,

– сообщил ранее Валентин Резниченко.

К сожалению, есть и погибшие жители многоэтажки, их пятеро. Из них – один ребенок.