Разом з ними пліч-о-пліч працюють рятувальники, зокрема, ДСНС та кінологи. І роботи у них багато, адже мовиться про руйнування у дев'ятиповерховому будинку.

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Допомагають навіть найменші

Як раніше зазначав заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, у цій будівлі могли за пропискою проживати від 100 до 200 українців. Тож пошукові роботи триватимуть ще довго.

Однак українці працюють не покладаючи рук, щоб дістати усіх. Та сподіваються, що якомога більше зі знайдених будуть живими. До роботи долучаються й діти.

Українці разом з рятувальниками допомагають розбирати завали: відео

Серед жертв є діти

Станом на 20:40 відомо, що з-під завалів будинку вже врятували понад 35 осіб, з яких 6 дітей. Поранення ж внаслідок ракетної атаки отримали понад 60 українців, з них – 14 дітей.

Найменшому – три роки. Усі діти – в лікарні. 9-річна дівчинка – тяжка. Покарання за ці злочини – невідворотне,

– повідомив раніше Валентин Резніченко.

На жаль, є й загиблі жителі багатоповерхівки, їх п'ятеро. З них – одна дитина.