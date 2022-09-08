Разрушения – тотальные, – Вилкул об обстреле нефтебаз в Кривом Роге

В результате попадания россиян в нефтебазы в Кривом Роге они полностью разрушены. Пожар удалось потушить, а вот разрушения – тотальные.

Враг полностью уничтожил нефтебазы

Об этом сообщил начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул. Он подчеркнул, что пожар тушили двое суток.

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Две нефтебазы полностью разрушены – цистерны, ангары. достаточно большой запас топлива.

С огнем боролись двое суток,

– отметил Вилкул.

По его словам, попадания не повлекут за собой нехватку топлива в городе. Быстрые, военные, критическая инфраструктура – обеспечена достаточным количеством топлива. Это стало возможным из-за хорошей системы рассредоточения.

Коротко о ракетном обстреле Кривого Рога

Сообщения о вражеском обстреле Кривого года поступили утром 6 сентября в 8:07. В то время в городе уже звучали воздушные тревоги.

Россияне с юга Каспийского моря выпустили 5 крылатых ракет. Украинским силам противовоздушной обороны удалось сбить из них – 4. Одна из ракет "воздух-земля" Х-101 захватчиков попала в нефтебазу в Кривом Роге.

В результате удара – пострадавших и жертв нет.

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