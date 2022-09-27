"Надо вернуть людей домой": Кирилл Тимошенко объяснил, как будет происходить восстановление Украины

Офис Президента Украины предложил создать "Фонд восстановления Украины". Иностранные партнеры, украинские компании уже понемногу вовлекаются в него, ведь заинтересованы в восстановлении инфраструктурных объектов нашего государства.

Об этом 24 каналу рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко. Ранее сообщалось о том, что во Львовскую область с 24 февраля переехало более 200 бизнесов.

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Украина фиксирует все разрушения с первого дня войны

Тимошенко отметил, что Украина фиксирует все разрушения инфраструктуры с первого дня войны. Это и жилье людей, и дороги, и школы, и садики. Первоначально эту информацию вносили в Excel-таблицы. Теперь есть онлайн-карта, которая, к сожалению, постоянно обновляется из-за новых прилетов.

Мы практически в онлайне видим информацию обо всех объектах инфраструктуры. Основываясь на этой информации, мы разработали несколько планов модернизации и восстановления Украины, представленных в Лугано. Это план того, какой мы видим нашу страну после завершения войны,

– отметил заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Есть задача от Президента вернуть украинцев домой

Он продолжил, что сейчас есть задача от Президента вернуть украинцев домой. Именно поэтому разработан план восстановления гражданской критической инфраструктуры. В него входит жилье, школы, садики, медицинские учреждения, тепло-, газо-, водо- и электроснабжение. Были встречи с послами иностранных государств. В частности, Эстония уже взяла в работу первые 15 объектов в Житомирской области.

"Мы понимаем, что нам нужно быстрое восстановление, поэтому и был предложен формат Фонда", – подчеркнул Тимошенко.

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Фонд восстановления Украины

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины сообщил, что этот Фонд будет создан в Украине, и через него будет происходить все финансирование восстановления государства. Самое важное, что понравилось иностранным партнерам, это наблюдательный совет фонда, который будет контролировать его деятельность. Он на 75% будет состоять из представителей международных партнеров.

Именно это позволило нам показать прозрачность деятельности этого Фонда. Именно наблюдательный совет будет выбирать менеджмент Фонда и осуществлять его руководство. Надеемся, что до декабря этот Фонд начнет полноценно работать,

– подчеркнул он.

По словам Тимошенко, это не значит, что возобновления не будет до декабря. Уже есть договоренности с Евросоюзом по выделению средств уже в этом году. Украина сейчас готова к любому сотрудничеству, которое удовлетворит партнеров. Кроме того, есть средства из украинского бюджета на восстановление оккупированных территорий.

"Правда, в стране сейчас не хватает средств на восстановление. Поэтому оно идет не такими темпами, как нам всем хотелось бы. Именно поэтому мы общаемся с международными партнерами, просим их о помощи", – сказал заместитель руководителя Офиса Президента Украины.

Разные организации присоединились к Фонду

Он рассказал, что к Фонду присоединились разные организации. В их числе, в частности, и мировой банк. Также на этой неделе состоится встреча с 50 международными организациями, на которой они получат ответы на все вопросы.

На мой взгляд, после презентации вопросов уже нет. Мы показали прозрачность Фонда и то, что он будет контролироваться международными партнерами. Это было самое главное,

– отметил Тимошенко.

Сумма для восстановления будет еще расти

Заместитель руководителя Офиса Президента Украины отметил, что в Лугано сообщалось о сумме 750 миллиардов долларов. Однако она будет еще расти.

"К сожалению, каждый день добавляются разрушенные объекты инфраструктуры. Для быстрого восстановления критической инфраструктуры нужно 17 миллиардов долларов", – подчеркнул он.

Украинские компании уже начали восстановление объектов

Тимошенко сообщил, что некоторые украинские компании уже начали возобновление определенных объектов, в том числе школ. Иностранные компании уже тоже выходят на связь. В этом смысле очень правильна инициатива Президента относительно того, что разные страны берут на себя восстановление тех или иных регионов.

Когда страна берет шефство над областью, после этого приходят города, частные компании, и все вместе вовлекаются в процесс восстановления,

– подытожил он.

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