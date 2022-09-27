Про це 24 каналу розповів заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко. Раніше повідомлялось про те, що на Львівщину з 24 лютого переїхало понад 200 бізнесів.

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Україна фіксує всі руйнування з першого дня війни

Тимошенко зазначив, що Україна фіксує всі руйнування інфраструктури з першого дня війни. Це й житло людей, і дороги, і школи, і садочки тощо. Спочатку цю інформацію вносили в Excel-таблиці. Тепер є онлайн-мапа, яка, на жаль, постійно оновлюється через нові прильоти.

Ми практично в онлайні бачимо інформацію про всі об'єкти інфраструктури. Базуючись на цій інформації, ми розробили декілька планів модернізації і відновлення України, який було презентовано в Лугано. Це план того, якою ми бачимо нашу країну після завершення війни,

– зауважив заступник керівника Офісу Президента України.

Є завдання від Президента повернути українців додому

Він продовжив, що нині є завдання від Президента повернути українців додому. Саме тому був розроблений план відновлення цивільної критичної інфраструктури. У нього входить житло, школи, садочки, медичні установи, тепло-, газо-, водо- й електропостачання. Були зустрічі з послами іноземних держав. Зокрема Естонія вже взяла в роботу перші 15 об'єктів у Житомирській області.

"Ми розуміємо, що нам треба швидке відновлення, тож і був запропонований формат Фонду", – наголосив Тимошенко.

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Фонд відновлення України

Заступник керівника Офісу Президента України повідомив, що цей Фонд буде створений в Україні, й через нього відбуватиметься все фінансування відбудови держави. Найважливіше, що сподобалось іноземним партнерам, це наглядова рада фонду, яка контролюватиме його діяльність. Вона на 75% складатиметься з представників міжнародних партнерів.

Саме це дозволило нам показати прозорість діяльності цього Фонду. Саме наглядова рада обиратиме менеджмент Фонду і здійснюватиме його керівництво. Сподіваємось, що до грудня цей Фонд почне повноцінно працювати,

– підкреслив він.

За словами Тимошенка, це не означає, що відновлення не буде до грудня. Уже є домовленості з Євросоюзом щодо виділення коштів уже цього року. Україна зараз готова до будь-якої співпраці, яка задовольнить партнерів. Крім того, є кошти з українського бюджету на відновлення деокупованих територій.

"Щоправда, у країні зараз не вистачає коштів на відновлення. Тому воно йде не такими темпами, як нам би всім хотілося. Саме тому ми спілкуємось з міжнародними партнерами, просимо їх про допомогу", – сказав заступник керівника Офісу Президента України.

Різні організації долучились до Фонду

Він розповів, що до Фонду долучились різні організації. Серед них, зокрема, і світовий банк. Також цього тижня відбудеться зустріч з 50 міжнародними організаціями, на якій вони отримають відповіді на всі свої запитання.

На мою думку, після презентації питань уже немає. Ми показали прозорість Фонду й те, що він буде контролюватись міжнародними партнерами. Це було найголовніше,

– зазначив Тимошенко.

Сума для відновлення ще зростатиме

Заступник керівника Офісу Президента України зауважив, що у Лугано повідомлялось про суму в 750 мільярдів доларів. Однак вона буде ще рости.

"На жаль, кожного дня додаються зруйновані об'єкти інфраструктури. Для швидкого відновлення критичної інфраструктури треба 17 мільярдів доларів", – наголосив він.

Українські компанії вже почали відновлення об'єктів

Тимошенко повідомив, що деякі українські компанії вже почали відновлення певних об'єктів, зокрема шкіл. Іноземні компанії вже також виходять на зв'язок. У цьому сенсі дуже правильною є ініціатива Президента щодо того, що різні країни беруть на себе відновлення тих чи інших регіонів.

Коли країна бере шефство над областю, після цього приходять міста, приватні компанії, і всі разом долучаються до процесу відновлення,

– підсумував він.

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