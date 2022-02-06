Разрушенные дома, проблемы с водой и электричеством: Мадагаскар накрыл циклон Бацирай

На восточное побережье Мадагаскара обрушился циклон Бацирай. Он принес с собой сильный ветер и ливни. Как следствие, десятки домов разрушены, деревья повалили, а местные жители остались без электричества.

Стихия началась вечером в субботу, 5 февраля, в 14 километрах к северу от города Мананджари на юго-востоке Мадагаскара. В пик шторма средняя скорость ветра составляла около 155 км в час, а высота волн – 15 метров.

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Циклон Бацирай в Мадагаскаре: что известно

Сообщение о непогоде поступило примерно в 20:00. За час до этого по меньшей мере 27 тысяч человек эвакуировали из их домов в укрытия. Правда, местные власти опасаются: оползни и наводнения могут оставить еще десятки тысяч без крова.

Уже известно об отключениях электроэнергии, разрушенных домах и поваленных деревьях. Кроме того, в городе Ватомандри – проблемы с чистой водой, ведь местная коммунальная компания отключила водоснабжение перед штормом.

Циклон Бацирай в Мадагаскаре: смотрите видео

В столице Антананариву люди не выходили из дома из-за предупреждения синоптиков. Банки и другие компании закрыли. Также там открыли убежище для людей, оставшихся без крова из-за циклона.

По данным Службы погоды Мадагаскара, циклон пересечет страну с востока на запад. В то же время власти страны ожидают, что Бацирай станет самым большим штормом за последние 17 лет и может нанести ущерб в общей сложности 600 тысячам человек. Также эксперты прогнозируют, что циклон может быть даже мощнее шторма Ана, ранее поразившего Мозамбик, Малави и Зимбабве.

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