Разрушенный блокпост в Энергодаре: жуткое видео

Российским оккупантам удалось прорвать блокпост в Энергодаре. Враг не просто хотел захватить город – танкисты оккупантов обстреливали ЗАЭС.

Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Из-за обстрелов там вспыхнул пожар, который потушили только под утро. Президент Украины Владимир Зеленский призывает мировое сообщество расценивать это как ядерный терроризм.

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Уничтоженный блокпост

На въезде в Энергодар стоял блокпост, который российским оккупантам удалось прорвать. Враги бомбили все вокруг и не учитывали никаких рисков, которые с этим связаны.

Блокпост в Энергодаре: видео

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