Разрушенный блокпост в Энергодаре: жуткое видео
4 марта 2022 , 12:20Читати новину українською
Источник:Энергоатом
Российским оккупантам удалось прорвать блокпост в Энергодаре. Враг не просто хотел захватить город – танкисты оккупантов обстреливали ЗАЭС.
Российские оккупанты захватили Запорожскую АЭС. Из-за обстрелов там вспыхнул пожар, который потушили только под утро. Президент Украины Владимир Зеленский призывает мировое сообщество расценивать это как ядерный терроризм.
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Уничтоженный блокпост
На въезде в Энергодар стоял блокпост, который российским оккупантам удалось прорвать. Враги бомбили все вокруг и не учитывали никаких рисков, которые с этим связаны.
Блокпост в Энергодаре: видео
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