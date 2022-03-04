Кроме того, два других энергоблока начали переводить в холодное состояние. Об этом в эфире 24 канала рассказал Петр Котин, глава ГП НАЭК "Энергоатом".

Актуально Мы же вместе боролись с последствиями катастрофы ЧАЭС, – Зеленский обратился к россиянам

В настоящее время на Запорожской АЭС работает всего 1 энергоблок. Если угроза будет продолжаться, как заверил Котин, его остановят и все энергоблоки переведут в холодное состояние.

Это самое безопасное состояние для топлива, которое там есть. Однако все равно, если в этом состоянии бомбить блоки – риски остаются,

– подчеркнул он.

Заметим, почти всю ночь на 4 марта враги обстреливали Запорожскую АЭС. К счастью, спасателям удалось ликвидировать пожар примерно в 6:30 утра.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!