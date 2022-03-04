Крім того, два інші енергоблоки почали переводити у холодний стан. Про це в ефірі 24 каналу розповів Петро Котін, голова ДП НАЕК "Енергоатом".
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Наразі на Запорізькій АЕС працює всього 1 енергоблок. Якщо загроза буде продовжуватись, як запевнив Котін, його теж зупинять й усі енергоблоки переведуть у холодний стан.
Це найбезпечніший стан для того палива, яке там є. Однак все одно, якщо у цьому стані бомбити блоки – ризики залишаються,
– наголосив він.
Зауважимо, що майже всю ніч на 4 березня вороги обстрілювали Запорізьку АЕС. На щастя, рятувальникам вдалось ліквідувати пожежу приблизно о 6:30 ранку.
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