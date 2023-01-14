Разрушены 72 квартиры, по прописке – там от 100 до 200 человек, – Тимошенко

Во время массированной ракетной атаки 14 января россияне попали в жилой многоэтажный дом в Днепре. В результате был уничтожен целый подъезд.

Поэтому, к сожалению, есть много пострадавших и погибших. Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в едином телемарафоне, сообщает 24 Канал.

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Разрушены 72 квартиры

Он сообщил, что по состоянию на 18:55 известно о 39 раненых, среди которых – семеро детей. Все они находятся в разных больницах Днепра. Также, к сожалению, уже пятерых погибших достали из-под завалов.

Однако количество жертв еще может возрасти и возрасти кардинально. Ведь в разрушенном подъезде было 72 квартиры, где, согласно пропискам, проживало от 100 до 200 украинцев. Среди них – несколько десятков детей.

Сейчас на месте трагедии продолжаются спасательные работы. В частности, разбирают завалы и помогают людям, которые в результате обвала не могут выбраться из своих квартир.

Все есть, спасательные службы там работают, есть и ГСЧС, и полиция, и кинологические отряды приехали сразу для того, чтобы помочь находить людей под завалами. Будем надеяться, что те, кто под завалами, живы и мы сможем их спасти,

– сказал Кирилл Тимошенко.

Помощь уцелевшим

В результате попадания обрушился не только подъезд, но и выбило окна во всем длинном доме. Также он полностью отрезан от всех коммунальных услуг.

Поэтому власти города и области приняли решение расселить людей по всему Днепру. А это – более 1000 человек.

Есть где расселить, с этим тоже нет проблем, всех расселяем,

– подчеркнул Кирилл Тимошенко.

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