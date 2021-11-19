Разрушены дома и заблокировано шоссе: в Турции произошло мощное землетрясение

На востоке Турции 19 ноября произошло мощное землетрясение магнитудой 5,2. Эпицентр подземных толчков был расположен на глубине почти 7 километров и привел к разрушениям.

Как сообщили в Управлении по катастрофам и чрезвычайным ситуациям Турции, первые подземные толчки почувствовали в 15:40.

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Мэр Эрзурума Октай Мэмисс заявил, что землетрясение повлекло за собой обрушение некоторых домов в "трех – четырех селах". По его словам, в пострадавшие деревни направлены бригады скорой помощи.

Ячейка землетрясения залегала на глубине 6,94 километра. Толчки почувствовали в соседних провинциях Муш и Диярбакыр. Землетрясение также повлекло за собой падение камней на шоссе близ Копрукоя, что временно остановило движение транспорта.

Сообщений о погибших или серьезно травмированных не поступало.

Заметим, что только недавно – 17 ноября, землетрясение магнитудой 5 произошло в северо-западной провинции Турции Дюздже. Он произошел на глубине около 18 км под поверхностью земли. Его последствия ощутили даже в самом густонаселенном городе Турции в Стамбуле.

Следует объяснить, что Турция расположена на вершине одного из самых сейсмически активных мест в мире. В то же время Северо-Анатолийский разлом и соседние разломы охватывают большую часть страны.