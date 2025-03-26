На Черниговщине уничтожили место массового захоронения жертв Голодомора: за дело взялась полиция

В Черниговской области разрушили кладбище, на котором были массовые захоронения жертв Голодомора. Сейчас в полиции открыли уголовное дело по этому факту.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУНП в Черниговской области.

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За дело с уничтоженным кладбищем взялась полиция

В центре села Ивковцы Прилуцкого района Черниговской области местные власти при проведении работ по благоустройству уничтожили кладбище, где были массовые захоронения жертв Голодомора. Местные жители утверждают, что там в братских могилах была похоронена половина жителей села Иванковцы, умерших от голода.

Дело получило огласку и сейчас за него взялась полиции. Так, правоохранители исследуют законность действий местной власти. Полиция уже осмотрела место, где, вероятно, были похоронены жертвы Голодомора, опросила местных жителей.

Сейчас следователи изучают документы, связанные с этой трагедией. По факту разрушения кладбища правоохранители открыли уголовное дело – надругательство над могилой или другим местом захоронения.

Досудебное расследование продолжается, полицейские продолжают изучать необходимую документацию о наличии захоронений времен Голодомора на участке выполненных работ и готовят запросы в соответствующие органы.

Ранее в Черниговской ОГА также отреагировали на инцидент. Там отметили необходимость детального изучения ситуации, а также обратились к правоохранителям, чтобы они проверили, действительно ли власть занимается "благоустройством".