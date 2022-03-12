Разрушить, чтобы одержать победу, – аналитик о тактике россиян и продолжительности войны

Ресурсов у российской армии еще достаточно, чтобы продолжать наступательные действия и террор мирных украинцев еще несколько месяцев. Но россияне скоро выдохнутся.

Именно поэтому, как в разговоре с 24 каналом рассказал исследователь Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов, россияне сейчас активно будут пытаться привлекать "свежую кровь" в свои оккупационные войска.

Важно Россия напала на Украину: хронология основных событий

В частности, россияне будут искать возможности привлечь к вторжению в Украину белорусов. Однако это также может стать для России проблемой.

Также обратите внимание Россия выдыхается и несет большие потери, – Кулеба

Что вам известно о заявлении, что в ближайшее время Беларусь присоединится к российской агрессии в Украине?

Сейчас, к сожалению, ничего.

А насчет состояния белорусских войск и настроений там?

На самом деле белорусская армия имеет худшее оснащение, чем российская. Моральная подготовка у них также хуже. Там гораздо больше срочников. Они значительно меньше настроены на участие в каких-то серьезных боевых действиях.

Теоретически, россияне могут привлечь белорусские десантные части или спецназовцев, которые имеют большую боеготовность чем белорусские стрелки или танкисты. Сейчас Россия считает, что надо каким-то образом наращивать ту группировку, которую она держит в Украине. Поэтому она перебрасывает части с Дальнего Востока. Есть слухи о наборе наемников в Сирии и ЦАР. Если они смогут применить какие-либо белорусские части, россияне без сомнения это сделают. Если.

Если бы это не было проблемой, белорусские войска зашли бы в Украину уже в первый день войны. Но до сих пор мы этого не видели. До сих пор белорусы непосредственно не участвовали в этом конфликте. Хотя с белорусской территории заходят российские войска, осуществляются пуски ракет, взлетают самолеты, которые бомбят украинские города. Но мы считаем, что непосредственное участие белорусских военнослужащих в этой войне маловероятно. Но Россия будет пытаться привлечь белорусские войска к вторжению, потому что им нужна "свежая кровь".

А что сейчас, по вашей информации, происходит в рядах российской армии? Насколько им нужна эта "свежая кровь"?

Наши источники, которые сейчас там есть, подтверждают данные об очень низком боевом духе и очень больших потерях. Какие именно потери – точно сказать не можем. Но в отдельных частях счет идет уже на сотни потерянных бойцов. Многие отказываются ехать в Украину.

Срочники, о которых много говорят, по данным наших источников, отказываются идти в Украину. Многие из них просто остались на российской стороне. Несмотря на это, по нашему мнению, ресурсов у российской армии еще достаточно, чтобы продолжать наступательные действия.

Именно наступательные? Или сил хватит на тот террор населения, к которому сейчас прибегают российские войска?

Этот террор является частью наступления. То, что Путин называл "спецоперацией" с быстрым захватом городов и разоружением украинской армии, не произошло. Сейчас мы видим стандартную тактику российской армии: чтобы взять город, его нужно разрушить. Иначе победить они не могут. Российские войска не имеют опыта боев в городе. Поэтому они действуют так же, как с Грозным, Алеппо или пригородами Дамаска – разрушают города, чтобы в них зайти.

Создание искусственных гуманитарных кризисов – это также часть наступления и часть психологической войны. Это используют, чтобы сломать жителей, защитников и их сопротивление и получить контроль над городами.

Как долго может продолжаться это "наступление"? На сколько еще у России хватит ресурса?

Еще несколько дней назад стало известно, что все силы, которые были собраны для наступления на границе, Россия уже задействовала. Нам известно, что некоторые части и батальонные тактические группы отведены даже за границу из-за очень больших потерь. Сейчас они переформировываются.

Также интересно К нам едут опытные воины-добровольцы из 52 стран мира, – МИД

Действительно профессиональные части, которые остались в России, это где-то треть от того, что уже сейчас зашло в Украину. То есть, еще есть такой резерв, который сейчас подтягивается. Поэтому я бы пока не стал делать окончательных прогнозов. По моему мнению, потребуется еще несколько недель, если не месяцев, до окончательной победы, прежде чем россияне совсем выдохнутся.

Но вы не сомневаетесь, что они выдохнутся?

Не сомневаемся. Мы сейчас считаем, что силами той армии, которая есть, взять Киев невозможно. Если каким-то чудом у них не откроется какое-то второе дыхание, это невозможно принципиально. Этих войск недостаточно даже на то, чтобы Киев окружить.

Обратите внимание Россияне отправляют российских предателей на убой на Донбассе, – морская пехота Украины

Эта операция не имеет аналогов вплоть до Второй мировой. Единственный пример, с которым ее можно сравнит,ь – это штурм Берлина советскими войсками. Но для того, чтобы взять Берлин, советским войскам понадобился миллион (!!!) бойцов, из которых они потеряли 300 тысяч. Российская армия сейчас может бросить на Киев не более 40 тысяч бойцов. Ни о каком взятии Киева с такими силами речи идти не может.