Разрушительные наводнения в Турции: многоэтажка развалилась и ушла под воду – ужасное видео
12 августа 2021 , 13:28Читати новину українською
Источник:DAILY SABAH
Турцию накрыло новое стихийное бедствие – сильные ливни, которые вызвали наводнения. В провинции Кастамону 12 августа рухнул 8-этажный дом.
Так, 8-этажный дом через мгновение просто упал. На видео, которые публикуют очевидцы, видно разрушенные части дома. Все "стоит" в воде.
Важно Наводнение в Турции превратила улицы в реки из металлолома и автомобилей: есть жертва – видео
Известно, что в Кастамону уже погибли 5 человек. Еще один человек пропал без вести. Правда, неизвестно, находились ли люди в разрушенном доме.
Что происходит в Турции
- Наводнения накрыли северо черноморский регион. Кроме Стамбула, стихия бушует в Бартини и Синопе.
- Стихия превратила улицы в реки из металлолома и автомобилей и обрушила дома. Например, часть дороги, которая соединяет провинцию с городом Стамбул, рухнула. Это произошло, когда бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке.
- Люди не могли выйти из своих домов и автомобилей из-за наводнения. Также наблюдались оползни.
- Жители более 200 населенных пунктов остались без электричества.
Стихиные бедствия в Турции
- В конце июля страна боролась с масштабными лесными пожарами. Огонь охватил ряд популярных курортов, туристы даже ночевали на пляжах.
- По состоянию на 10 августа экстренным службам удалось взять под контроль почти все очаги возгорания. В пожарах погибли 8 человек.