Разрываем логистические обеспечения сил россии, – Подоляк объяснил проблемы врага

Вооруженные Силы Украины точными ударами уничтожают все обеспечение российской армии – от складов в тылу до логистических центров. В Офисе Президента уверяют, что взрывы на российских складах будут продолжаться еще 2-3 месяца.

Об этом 24 каналу эксклюзивно рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. Он объяснил, что россия воюет по советским стандартам. – оккупанты формируют ударные группировки на конкретных направлениях, чтобы захватить определенный объем территории.

К теме В течение 2 – 3 месяцев "небольшая детонация" будет сопровождать составы россии, – Подоляк

По словам Подоляка, чтобы это работало, российских военных нужно обеспечить горючим, бокомплектом и прочим.

Им было просто воевать, когда они могли это обеспечение приблизить к передовой. Но сегодня они вынуждены все это отодвигать как можно глубже в тыл. Таким образом мы разрываем логистическое обеспечение российских войск,

– заявил он.

Советник главы ОП добавил, что это будет усугублять и логистику, и темпы, и количество потерь. "А это совсем другой тип войны, к которой россияне не совсем готовы", – подытожил он.

Подоляк сообщил, что в течение следующих 2-3 месяцев эта "небольшая детонация" будет сопровождать практически все составы российской армии. "Поэтому заявлений о "небольшой детонации" и "неосторожности обращения россиян" на складах или аэропортах будет только становиться больше", – ответил он.

Чиновник говорит, что россияне сегодня истерически ищут возможность как-то пополнить свои вооруженные силы.

"Для этого они ведут переговоры с Ираном и КНДР. Хотят закупить там определенные образцы оружия, хотя у самой россии такое "оружие, которому аналогов нет". Но у них есть только 90% неточного советского оружия", – саркастически заметил советник главы ОП.

Подоляк заверил, что украинская армия высокоточным оружием атакует российские цели и таким образом разрывает любое обеспечение российских войск.

Но наиболее важно, что на оккупированных территориях начинают нарастать протестные настроения. Все понимают, что эта война будет идти не так, как в 2014 году. Она будет идти до момента освобождения нашей территории. Поэтому люди могут проявлять проукраинскую позицию,

– сказал он.

Советник главы ОП предположил, что в дальнейшем будут увеличивать количество диверсий на складах россиян и потери среди "лидеров" оккупационных войск. А это будет провоцировать паническое настроение среди россиян.

По его мнению, россия только сейчас начинает понимать, какого типа войну она получила.

"Ведь россияне "зашли" на 3 – 7 дней, но я до сих пор не понимаю, прошли ли уже те три дня, за которые они хотели захватить Киев. Может, мы просто неправильно понимаем эти дни. Возможно, у них один день – это полгода", – добавил Подоляк.

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К слову, 9 августа во временно оккупированном Крыму раздался "хлопок" на авиабазе россиян возле Новофедоровки. Речь шла о военном аэродроме, откуда взлетают истребители и бомбардировщики, атаковавшие Юг Украины. В сети показали полное видео взрывов на аэродроме в Крыму.