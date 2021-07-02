Женщинам должно быть удобно, – Разумков о скандале с каблуками для женщин-военных

Настоящий бум в украинском обществе вызвала идея того, что курсантки ВСУ должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках. Председатель совета Дмитрий Разумков заявил, что должна быть предусмотрена форма.

Женщины на параде должны маршировать в удобной обуви. Такое заявление Дмитрий Разумков сделал на брифинге в Раде.

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Как Разумков отреагировал на каблуки для девушек-военных

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что женщины-военнослужащие, которые принимают участие в военном параде на День Независимости, должны быть в удобной обуви. Именно она является частью военной формы.

Он добавил: нормально относится к тому, когда девушки ходят на каблуках.

Если мы говорим об армии, если мы говорим о параде, я думаю, у нас предусмотрена форма ... и с точки зрения логики, и с точки зрения удобства,

– сказал Разумков.

Скандал с женскими каблуками на параде ВСУ: главное

Министерство обороны Украины опубликовало в соцсетях фото с тренировки девушек-военных в женской "коробке" на День Независимости.

Возмущение вызвало то, что девушки должны маршировать на каблуках.

Пользователи Сети возмутились и назвали это не просто сексизмом, но и издевательством.

В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.

На часе вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках.

Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь ко Дню Независимости, а не та, которая была на репетиции.