Разумков опроверг объединение с Аваковым и Яценюком и рассказал о политических планах

Дмитрий Разумков назвал фейком информацию о том, что он якобы хочет создать блок с Арсеном Аваковым и Арсением Яценюком. Бывший спикер парламента объяснил, что у них разные идеологические ниши и позиционирование.

Как сказал Разумков в интервью, общих политических проектов с Арсеном Аваковым он не запускал.

Важно Разумков создает свое межфракционное объединение

"РАЯ" не будет

Бывший спикер Верховной Рады отметил, что у него и Авакова разные идеологические ниши.

Совершенно верно сказал Арсен Аваков. У них – правый центр. Я буду ближе к левому центру. Да, и там, и у меня – центризм. Центризм действительно объединит страну. Но общих политических проектов мы не запускали,

– сказал он.

Политик подчеркнул, что подобные слухи запускают из Офиса Президента. В этом он обвинил ботов ОП и "говорящие головы", которые там получат зарплату.

"Я не буду участвовать в проектах, а буду строить партию. Думаю, что Арсен Борисович и другие коллеги будут тоже строить что-то свое. Если будут", – добавил он.

Финансирование Ахметова – тоже фейк

На прямой вопрос о медийной поддержке Рината Ахметова Разумков напомнил, что сейчас его приглашают на эфиры все телеканалы.

Кроме "1+1" и "Дом". Только они игнорируют. Но это их право. Очень жду, когда они меня пригласят… Это не поддержка, а свобода слова,

– подчеркнул экс-спикер.

Он подтвердил, что действительно виделся с Ахметовым на прощании с Ефимом Звягильским, но с олигархом не говорил.

Что этому предшествовало

Первый вице-спикер парламента Александр Корниенко обвинил Разумкова в том, что тот якобы пошел на объединение с Аваковым и Яценюком, назвав это блок "РАЯ".

Аваков и Яценюк опровергли данную информацию. А олигарх Ахметов заявил, что не собирается поддерживать политсилу Разумкова.

Заметим, что 5 ноября стало известно о создании Разумковым объединения "Разумная политика". 8 ноября экс-спикер Рады обнародовал фамилии 25 депутатов, вошедших в его межфракционное объединение. Большинство из них – нардепы от "Слуги народа".