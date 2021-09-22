Разумков отдаляется, – Мендель о том, что спикера не пригласили на собрание "Слуги народа"

В Трускавце планируют большое собрание нардепов от "Слуги народа", участие в котором примут представители Офиса президента, Кабмина и сам Владимир Зеленский. Дмитрия Разумкова на эту встречу не пригласили. По мнению Юлии Мендель, это из-за того, что спикер отдаляется от команды.

Об этом Мендель рассказала в программе "Что это было?"с Сергеем Лещенко на 24 канале.

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Показательный фактор – Разумков отдаляется, – Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента отметила, что ходили слухи, что, мол, Разумков проявлял свою отделенность на предыдущем собрании в Трускавце. Политик вроде бы пытался собрать какую-то отдельную группу нардепов, которые бы стали его командой.

Не знаю, как там принимали решение в парламенте относительно поездки в Трускавец, но, возможно, это является одним из показательных факторов, когда Разумков отделяется от команды,

– сказала Мендель.

Также бывшая пресс-секретарь Зеленского отметила, что спикер считает себя "весомым субъектом" в политической жизни, поэтому вполне возможно, что монобольшинство позволит ему идти отдельным путем. Поэтому нардепы и могут проголосовать за отставку Разумкова с должности.

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Разумков сообщил ранее, что его в Трускавец пока не звали

Ранее спикер сообщил, что его не пригласили на предстоящее собрание в Трускавец. Разумков отметил, что, если позовут – то он обязательно приедет, если нет – то не появится. Председатель Верховной Рады добавил, что не ходит в гости без приглашения.