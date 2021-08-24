Разумков подписал обращение к международным партнерам по Крымской платформе

Первый в истории саммит Крымской платформы состоялся в Киеве 23 августа. 46 стран-участниц и международных организаций завизировали совместную декларацию. Сразу после этого председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал постановление об обращении к международным партнерам.

Текст постановления опубликовали в телеграмме украинского парламента. Речь идет об усилении сотрудничества в рамках Крымской платформы, чтобы эффективно противодействовать российской агрессии.

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Этим документом Верховная Рада обратилась к:

Генассамблеи ООН

ПАСЕ

Европарламента.

Эти органы украинские законодатели просят принять резолюции в поддержку Крымской платформы. Также Украина просит государства-члены активно участвовать в инициативе.

Разумков подписал постановление после Крымской платформы / Фото ВР

О чем говорится в совместной декларации саммита

Отметим, что после международного события участники подписали открытую декларацию – присоединиться к которой могут и другие страны. В документе говорится о признании суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

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Подписанты отметили, что продолжают осуждать временную оккупацию и незаконную аннексию Крыма, которая является прямым вызовом международной безопасности.