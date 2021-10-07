Разумков привел в партию "Слуга народа" всего 3 человека, – Арахамия

Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности спикера, вписал в список партии "Слуга народа" только три человека.

Об этом глава провластной фракции сообщил во время брифинга в кулуарах Рады.

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В списке его (Разумкова – 24 канал) есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Господин Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин Козак. Три человека, которых он, действительно записал в список своей рукой,

– сказал Давид Арахамия.

Представители СМИ и журналисты указали нардепу, что бывший спикер рекомендовал гораздо больше людей в список "Слуги народа". Однако председатель провластной фракции возразил и сказал, что он и сам многих знал.

"Слуга народа" и Разумков не могут быть вместе

Давид Арахамия заметил, что "Слуга народа" и Разумков больше не могут быть вместе, потому что экс-глава Рады желает быть самостоятельным политиком.

Нардеп добавил, что бывший спикер будет создавать свое отдельное объединение.

Брифинг Давида Арахамия: смотрите видео

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