Разумков привел в партию "Слуга народа" всего 3 человека, – Арахамия
Источник:24 канал
Давид Арахамия заявил, что Дмитрий Разумков, которого 7 октября отозвали с должности спикера, вписал в список партии "Слуга народа" только три человека.
Об этом глава провластной фракции сообщил во время брифинга в кулуарах Рады.
Читайте также Рада не успела выбрать нового спикера вместо Разумкова
В списке его (Разумкова – 24 канал) есть три человека, которых он действительно рекомендовал и привел. Господин Мокан, госпожа Нелли Яковлева и господин Козак. Три человека, которых он, действительно записал в список своей рукой,
– сказал Давид Арахамия.
Представители СМИ и журналисты указали нардепу, что бывший спикер рекомендовал гораздо больше людей в список "Слуги народа". Однако председатель провластной фракции возразил и сказал, что он и сам многих знал.
"Слуга народа" и Разумков не могут быть вместе
Давид Арахамия заметил, что "Слуга народа" и Разумков больше не могут быть вместе, потому что экс-глава Рады желает быть самостоятельным политиком.
Нардеп добавил, что бывший спикер будет создавать свое отдельное объединение.
Брифинг Давида Арахамия: смотрите видео
Отставка Разумкова: что известно
- Официальная процедура отзыва Разумкова с должности спикера стартовала 4 октября. Уже 5 октября его отстранили от ведения заседаний на 2 дня.
- На внеочередном заседании 7 октября парламентарии проголосовали за отставку Разумкова с должности председателя Рады. В "Слуге народа", заявили, что он отступил от общих принципов и больше не член команды.
- Сам уже экс-глава Рады в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились. Напоследок Разумков призвал всех оставаться людьми.