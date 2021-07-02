Разумков считает, что Зеленский ветирует закон о ВККС из-за коллизии

Спикер Дмитрий Разумков ожидает вето президента на недавно принятый закон о возобновлении работы Высшей квалификационной комиссии судей. Зеленский может не подписать закон из-за противоречий в статьях о значении голосов международных экспертов.

Об этом Разумков заявил во время брифинга парламента 2 июля. Он отметил, что в принятом законе есть коллизия.

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Две нормы можно по-разному трактовать

Две нормы можно совершенно по-разному трактовать: либо усиление роли международных экспертов, либо ослабление. Согласно действующему регламенту Верховной Рады и Конституции, на уровне парламента исправить принятый закон нельзя,

– пояснил Разумков.

Именно из-за этого технического нюанса глава государства может ветировать закон и вернуть в парламент. А уже тогда, говорит спикер, нардепы устранят все неточности.

Рада уже разблокировала подписание закона

Такая ошибка в законе вышла из-за принятия двух противоречивых поправок относительно участия международных экспертов.

Отметим, на принятый закон нардепы сразу подали два законопроекта, которые блокировали его подписания. Эти две инициативы нардепы уже отклонили.

Кратко о законе о ВККС: