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      Разумков о досрочных выборах: Я не вижу предпосылок

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      Разумков прокомментировал возможность проведения досрочных выборов / Getty Images

      Дмитрий Разумков не видит предпосылок для досрочных выборов и ротаций в Кабмине после завершения года. В то же время изменения в правительстве – теоретически возможны.

      Пока нет обстоятельств, которые могли бы вызвать досрочные выборы. Об этом Разумков сказал в интервью "Украинской правде".

      Это интересно: Бывают достаточно жесткие дискуссии, – Разумков о конфликте с Богданом

      На вопрос журналиста о постоянных конфликтах и недавннм исключении из фракции двух людей спикер ответил, что в целом "все хорошо".

      Может, наши народные депутаты не так научены политикой, как другие наши коллеги. Но ничего. Главное, чтобы они плохому не научились,
      – добавил он.

      Председатель парламента при этом добавил, что не видит причин для распада команды.

      "Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще", – сказал он.

      Разумков отметил, что в целом для досрочных выборов "не видит предпосылок". То же, по его словам, касается действий правительства.

      Существует программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, увидим,
      – отметил спикер.

      Отметим, один из последних скандалов с участием нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Исключили также Антона Полякова. Причина – нарушение договоренностей: не голосовали за те вопросы, по которым согласие дала вся фракция.

      Другой громкий скандал, который довелл нардепов даже в полиграфа, произошел в комитете. Тогда появились предположения, что нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

      Что надо знать об истории с полиграфом и "слугами народа"?

      • 11 "слуг народа", которые не голосовали за уничтожение схемы: Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Юлия Диденко, Александр Дубинский, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковалев, Анна Колесник, Алексей Леонов, Анастасия Ляшенко, Евгений Петруняк.
      • Офис Президента требовал от этих нардепов пройти проверку на полиграфе. Несколько депутатов уже это сделали, в частности – Давид Арахамия и Александр Дубинский, между которыми из-за этого возник спор.
      • Детектор тогда захотели пройти и другие нардепы, в частности из "Голоса". Во фракции отрицали, что представители депутата Антона Яценко могли предлагать деньги всем членам этого комитета, а не только "слугам народа".
      • В конце концов, в первом чтении законопроект 2047-д о ликвидации коррупционных схем в сфере оценки недвижимости поддержали 378 депутатов. А вот история с полиграфом для "слуг народа" притихла.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Кабинет Министров Украины Верховная Рада Скандал Слуга народа Дмитрий Разумков
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