Разумков о досрочных выборах: Я не вижу предпосылок

Дмитрий Разумков не видит предпосылок для досрочных выборов и ротаций в Кабмине после завершения года. В то же время изменения в правительстве – теоретически возможны.

Пока нет обстоятельств, которые могли бы вызвать досрочные выборы. Об этом Разумков сказал в интервью "Украинской правде".

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На вопрос журналиста о постоянных конфликтах и недавннм исключении из фракции двух людей спикер ответил, что в целом "все хорошо".

Может, наши народные депутаты не так научены политикой, как другие наши коллеги. Но ничего. Главное, чтобы они плохому не научились,

– добавил он.

Председатель парламента при этом добавил, что не видит причин для распада команды.

"Давайте сначала доживем до следующего года, будут ли досрочные выборы. Потому что сейчас мы с вами гадаем на кофейной гуще", – сказал он.

Разумков отметил, что в целом для досрочных выборов "не видит предпосылок". То же, по его словам, касается действий правительства.

Существует программа правительства, которая была одобрена парламентом. Теоретически возможно все, если кто-то из министров не будет выполнять и отвечать тем функциям, которые на него были возложены. Но посмотрим, увидим,

– отметил спикер.

Отметим, один из последних скандалов с участием нардепа Анны Скороход перерос в ее исключение из фракции. Исключили также Антона Полякова. Причина – нарушение договоренностей: не голосовали за те вопросы, по которым согласие дала вся фракция.

Другой громкий скандал, который довелл нардепов даже в полиграфа, произошел в комитете. Тогда появились предположения, что нардепы от "Слуги народа" могли брать взятки за голосование против отмены коррупционной схемы, заложенной в процедуру оценки стоимости недвижимости (законопроект 2017).

Что надо знать об истории с полиграфом и "слугами народа"?