Разумков оцінив ймовірність дострокових виборів та ротацій в Кабміні
Дмитро Разумков не бачить передумов для дострокових виборів і ротацій в Кабміні після завершення року. Водночас зміни в уряді – теоретично можливі.
Наразі немає обставин, які б могли викликати дострокові вибори. Про це Разумков сказав в інтерв’ю "Українській правді".
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На запитання журналіста про постійні конфлікти та нещодавні виключення з фракції двох людей спікер відповів, що загалом "усе добре".
Може, наші народні депутати не так навчені політикою, як інші наші колеги. Але нічого. Головне, щоб вони поганому не навчилися,
– додав він.
Голова парламенту при цьому додав, що не бачить причин для розпаду команди.
"Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами гадаємо на кавовій гущі", – сказав він.
Разумков наголосив, що загалом для дострокових виборів "не бачить передумов". Те ж, за його словами, стосується дій уряду.
Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося, побачимо,
– зазначив спікер.
Зазначимо, один із останніх скандалів із участю нардепки Анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Виключили також Антона Полякова. Причина – порушення домовленостей: не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.
Інший гучний скандал, який довів нардепів навіть до поліграфа, стався у фінансовому комітеті. Так, тоді з'явились припущення, що нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).
Що треба знати про історію з поліграфом та "слугами народу"?
- 11 "слуг народу", які не голосували за знищення схеми: Ірина Аллахвердієва, Ольга Василевська-Смаглюк, Дар'я Володіна, Юлія Діденко, Олександр Дубінський, Вікторія Кінзбурська, Олексій Ковальов, Ганна Колісник, Олексій Леонов, Анастасія Ляшенко, Євген Петруняк.
- Офіс Президента вимагав від цих нардепів пройти перевірку на поліграфі. Кілька депутатів уже це зробили, зокрема – Давид Арахамія і Олександр Дубінський, між якими через це виникла суперечка.
- На детектор тоді захотіли прийти і інші нардепи, зокрема із "Голосу". У фракції заперечували, що представники депутата Антона Яценка могли пропонувати гроші усім членам цього комітету, а не лише "слугам народу".
- Зрештою, у першому читанні законопроєкт 2047-д про ліквідацію корупційних схем у сфері оцінки нерухомості підтримали 378 депутатів. Натомість історія із поліграфом для "слуг народу" притихла.