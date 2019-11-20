Разумков оцінив ймовірність дострокових виборів та ротацій в Кабміні

Дмитро Разумков не бачить передумов для дострокових виборів і ротацій в Кабміні після завершення року. Водночас зміни в уряді – теоретично можливі.

Наразі немає обставин, які б могли викликати дострокові вибори. Про це Разумков сказав в інтерв’ю "Українській правді".

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На запитання журналіста про постійні конфлікти та нещодавні виключення з фракції двох людей спікер відповів, що загалом "усе добре".

Може, наші народні депутати не так навчені політикою, як інші наші колеги. Але нічого. Головне, щоб вони поганому не навчилися,

– додав він.

Голова парламенту при цьому додав, що не бачить причин для розпаду команди.

"Давайте спочатку доживемо до наступного року, чи будуть дострокові вибори. Тому що зараз ми з вами гадаємо на кавовій гущі", – сказав він.

Разумков наголосив, що загалом для дострокових виборів "не бачить передумов". Те ж, за його словами, стосується дій уряду.

Є програма уряду, яка була схвалена парламентом. Теоретично можливо все, якщо хтось з міністрів не буде виконувати і відповідати тим функціям, які на нього були покладені. Але подивимося, побачимо,

– зазначив спікер.

Зазначимо, один із останніх скандалів із участю нардепки Анни Скороход переріс у її виключення із фракції. Виключили також Антона Полякова. Причина – порушення домовленостей: не голосували за ті питання, щодо яких згоду мала уся фракція.

Інший гучний скандал, який довів нардепів навіть до поліграфа, стався у фінансовому комітеті. Так, тоді з'явились припущення, що нардепи від "Слуги народу" могли брати хабарі за голосування проти скасування корупційної схеми, закладеної у процедуру оцінки вартості нерухомості (законопроєкт 2017).

Що треба знати про історію з поліграфом та "слугами народу"?