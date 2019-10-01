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      Разумков рассказал, действительно ли в "Слуге народа" назревает раскол

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      Разумков опроверг раскол в "Слуге народа"
      Разумков опроверг раскол в "Слуге народа" / hromadske.ua

      Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг информацию о расколе и проблемах внутри президентской партии "Слуга народа".

      Разумков на брифинге отметил, что в конце октября партия проведет съезд. На нем будут решаться вопросы, связанные с выборами и изменением структуры руководства партии.

      Интересно: Кто из "Слуги народа" пропустил больше всего голосований в Раде

      Нет никакого раскола, нет никаких проблем внутри партии. Мы не держимся за должности или регалии. Нам нужно, чтобы партия работала. Вы видите, в каком режиме работает Верховная Рада и трудно еще заниматься этими вопросами. Так же состоялся большой переток кадров от партийной структуры... никакого конфликта на этот счет нет,
      – сказал Раумков.

      Спикер парламента добавил, что во время съезда слуги народа также обсудят возможные изменения устава партии и развитие ее структуры.

      Что известно о конфликтах в "Слуге народа"?
      Ранее СМИ писали о вероятном расколе в "Слуге народа" из-за жарких дискуссий между нардепами "группы Коломойского" и представителями "международных партнеров". В частности, громкие споры происходили между Александом Дубинским и Давидом Арахамией.

      К теме: Арахамия разъяснил, кто складывает свои полномочия в "Слуге народа" – он или Разумков

      К слову, на съезде "Слуги народа" Разумков планирует сложить полномочия председателя партии. Он пояснил, что это не достаточно корректно, когда председатель парламента одновременно еще и возглавляет политсилу. Ведь для эффективного развития и развития партии нужно много времени. А он, как спикер парламента, имеет много другой работы.

      Новым председателем партии "Слуга народа" вместо Разумкова может стать его первый заместитель Александр Корниенко.

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      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Дмитрий Разумков
      Источник: 24 канал
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