Разумков розповів, чи справді у "Слузі народу" назріває розкол

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков спростував інформацію про розкол та проблеми всередині президентської партії "Слуга народу".

Разумков на брифінгу відзначив, що наприкінці жовтня партія проведе з'їзд. На ньому будуть вирішуватися питання пов’язані з виборами і зміною структури керівництва партії.

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Немає жодного розколу, немає жодних проблем всередині партії. Ми не тримаємося за посади, або регалії. Нам потрібно, щоб партія працювала. Ви бачите, в якому режимі працює Верховна Рада і важко ще займатися цими питаннями. Так само відбувся великий перетік кадрів від партійної структури… жодного конфлікту щодо цього немає,

– сказав Раумков.

Спікер парламенту додав, що під час з'їзду слуги народу також обговорять можливі зміни статуту партії та розбудову її структури.

Що відомо про конфлікти у "Слузі народу"? Раніше ЗМІ писали про ймовірний розкол у "Слузі народу" через палкі дискусії між нардепами "групи Коломойського" та представниками "міжнародних партнерів". Зокрема, найгучніші суперечки відбувалися між Олександром Дубінським та Давидом Арахамією.

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До слова, на з'їзді "Слуги народу" Разумков планує скласти повноваження голови партії. Він пояснив, що це не досить коректно, коли голова парламенту одночасно ще й очолює політсилу. Адже для ефективного розвитку та розбудови партії потрібно багато часу. А він, як спікер парламенту багато багато іншої роботи.

Новим головою партії "Слуга народу" замість Разумкова може стати його перший заступник Олександр Корнієнко.