Разумков заявил, что Рада не прекратит работу после заражения Шахова коронавирусом

Нардеп и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом. Однако парламент из-за этого не будут закрывать на карантин. Рада продолжит свою работу.

Сейчас парламент приступает к работе в комитетах. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

Читайте также Разумков рассказал, есть ли коронавирус у других нардепов Рады

Думаю, что Рада будет работать. Понимаю, что человек, заразившийся коронавирусом, будет находиться на самоизоляции. На работу самого парламента, как института, это не повлияет,

– отметил Разумков.

По словам спикера Рады, несмотря на карантин парламент продолжает работу и разрабатывает новые законопроекты в комитетах. "Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме", – пояснил Разумков.

Он добавил, что единственное изменение – количество людей, которые собираются в одном помещении. Установили ограничения для того, чтобы сократить риски заражения.

К слову, Разумков сдал тест на коронавирус. Недуга у политика не обнаружили.

Что известно о коронавирусе у Шахова

Нардеп вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого у него появились симптомы коронавируса.

18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.

Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым.

Кроме того, коронавирус подтвердили и у жены Шахова.

Ситуацию с болезнью Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, однако по его карте почему-то голосовали. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержения подтвердили документы, которые предоставила Рада.

Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала