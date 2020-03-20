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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 СЕРГЕЙ ШАХОВ

      Разумков заявил, что Рада не прекратит работу после заражения Шахова коронавирусом

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      Нардеп и член депутатской группы "Доверие" Сергей Шахов заболел коронавирусом. Однако парламент из-за этого не будут закрывать на карантин. Рада продолжит свою работу.

      Сейчас парламент приступает к работе в комитетах. Об этом заявил спикер парламента Дмитрий Разумков, пишет Интерфакс-Украина.

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      Думаю, что Рада будет работать. Понимаю, что человек, заразившийся коронавирусом, будет находиться на самоизоляции. На работу самого парламента, как института, это не повлияет,
      – отметил Разумков.

      По словам спикера Рады, несмотря на карантин парламент продолжает работу и разрабатывает новые законопроекты в комитетах. "Мы действительно перешли в режим работы в комитетах. Это не означает какой-то карантин, закрытие или переучет Верховной Рады, мы работаем в нормальном режиме", – пояснил Разумков.

      Он добавил, что единственное изменение – количество людей, которые собираются в одном помещении. Установили ограничения для того, чтобы сократить риски заражения.

      К слову, Разумков сдал тест на коронавирус. Недуга у политика не обнаружили.

      Что известно о коронавирусе у Шахова

      • Нардеп вернулся с отдыха из Италии 11 марта. После этого у него появились симптомы коронавируса.
      • 18 марта стало известно, что у депутата положительные тесты на коронавирус и он находится в самоизоляции.
      • Эпидемиологи установили всех нардепов, которые контактировали с Шаховым.
      • Кроме того, коронавирус подтвердили и у жены Шахова.
      • Ситуацию с болезнью Шахова прокомментировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что нардепа не было на внеочередном заседании Рады 17 марта, однако по его карте почему-то голосовали. Сам депутат опроверг эту информацию и его опровержения подтвердили документы, которые предоставила Рада.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины Дмитрий Разумков Верховная Рада Сергей Шахов Новости политики
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