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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ШАХОВ

      Разумков заявив, що Рада не припинить роботу після зараження Шахова коронавірусом

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      Разумков заявив, що Рада не припинить роботу / rbc.ua

      Нардеп та член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов захворів на коронавірусу. Однак парламент через це не закриватимуть на карантин. Рада продовжить свою роботу.

      Наразі парламент приступає до роботи у комітетах. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, пише Інтерфакс-Україна.

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      Думаю, що Рада буде працювати. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, буде перебувати на самоізоляції. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине,
      – зазначив Разумков.

      За слова спікера Ради, попри карантин парламент продовжує роботу і розробляє нові законопроєкти в комітетах. "Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якоїсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі", – пояснив Разумков.

      Він додав, що єдина зміна – кількість людей, які збираються в одному приміщенні. Встановили обмеження для того, щоб скоротити ризики зараження.

      До слова, Разумков здав тест на коронавірус. Недуги у політика не виявили.

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Дмитро Разумков Верховна Рада Сергій Шахов Новини України Новини політики
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