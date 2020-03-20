Разумков заявив, що Рада не припинить роботу після зараження Шахова коронавірусом
Нардеп та член депутатської групи "Довіра" Сергій Шахов захворів на коронавірусу. Однак парламент через це не закриватимуть на карантин. Рада продовжить свою роботу.
Наразі парламент приступає до роботи у комітетах. Про це заявив спікер парламенту Дмитро Разумков, пише Інтерфакс-Україна.
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Думаю, що Рада буде працювати. Розумію, що людина, яка заразилася коронавірусом, буде перебувати на самоізоляції. На роботу самого парламенту, як інституції, це не вплине,
– зазначив Разумков.
За слова спікера Ради, попри карантин парламент продовжує роботу і розробляє нові законопроєкти в комітетах. "Ми дійсно перейшли в режим роботи в комітетах. Це не означає якоїсь карантин, закриття або переоблік Верховної Ради, ми працюємо в нормальному режимі", – пояснив Разумков.
Він додав, що єдина зміна – кількість людей, які збираються в одному приміщенні. Встановили обмеження для того, щоб скоротити ризики зараження.
До слова, Разумков здав тест на коронавірус. Недуги у політика не виявили.
Що відомо про коронавірус у Шахова
- Нардеп повернувся з відпочинку з Італії 11 березня. Після цього у нього з’явилися симптоми коронавірусу.
- 18 березня стало відомо, що в депутата позитивні тести на коронавірус і він перебуває в самоізоляції.
- Епідеміологи встановили усіх нардепів, які контактували з Шаховим.
- Перевірку на коронавірус вже пройшов голова парламенту Дмитро Разумков. У нього негативний тест.
- Крім того, коронавірус підтвердили і в дружини Шахова.
- Ситуацію з хворобою Шахова прокоментував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що нардепа не було на позачерговому засіданні Ради 17 березня, однак за його карткою чомусь голосували. Сам депутат спростував цю інформацію і його спростування підтвердили документи, які надала Рада.