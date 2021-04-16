Спикер парламента Дмитрий Разумков заявил, что по состоянию на сегодня нет оснований для введения режима военного положения в Украине.

В то же время "слуга народа" подчеркнул, что Верховная Рада в случае необходимости готова принять соответствующие меры безотлагательно. Об этом он сообщил в программе "Фигуры".

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Условия введения военного положения четко определены – это одобрение (на заседании Верховной Рады – 24 канал) указа президента. Но по состоянию на сегодня оснований для введения военного положения нет,

– сказал нардеп.

Дмитрий Разумков также добавил, что парламент будет занимать "единодушную или почти единодушную позицию" и отстаивать интересы Украины в случае, если возникнут вопросы относительно обороноспособности и защиты территориальной целостности государства.

Военное положение в Украине: что известно

В Украине военное положение может быть введено на всей ее территории или в отдельных ее местностях. Введение происходит в несколько этапов:

Совет национальной безопасности и обороны подает предложение о введении военного положения президенту;

Президент издает указ о введении военного положения;

Верховная Рада собирается на заседание по утверждению указа президента;

После утверждения указ подлежит немедленному оглашению через средства массовой информации или обнародованию иным способом.

Обострение на Донбассе: коротко

В течение последних нескольких недель Россия стягивает свои войска к нашим границам.

Украинская разведка предупредила, что к 20 апреля их численность может достичь 110 тысяч единиц личного состава.

Кроме этого, страна-агрессор перебрасывает военных и технику в оккупированный Крым.



Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу