Умови чітко визначені, – Разумков розповів про можливість введення воєнного стану в Україні
Спікер парламенту Дмитро Разумков заявив, що станом на сьогодні немає підстав для введення режиму воєнного стану в Україні.
Джерело:"4 канал"
Водночас "слуга народу" наголосив, що Верховна Рада у разі необхідності готова вжити відповідні заходи невідкладно. Про це він повідомив у програмі "Постаті".
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Умови введення воєнного стану чітко визначені – це схвалення (на засіданні Верховної Ради – 24 канал) указу президента. Але станом на сьогодні підстав для введення воєнного стану немає,
– сказав нардеп.
Дмитро Разумков також додав, що парламент займатиме "одностайну або майже одностайну позицію" та відстоюватиме інтереси України у разі, якщо виникнуть питання щодо обороноздатності та захисту територіальної цілісності держави.
Воєнний стан в Україні: що відомо
В Україні воєнний стан може бути запроваджений на всій її території або в окремих її місцевостях. Запровадження відбувається у кілька етапів:
- Рада національної безпеки й оборони подає пропозицію про запровадження воєнного стану президенту;
- Президент видає указ про введення воєнного стану;
- Верховна Рада збирається на засідання щодо затвердження указу президента;
- Після затвердження указ підлягає негайному оголошенню через засоби масової інформації або оприлюдненню в інший спосіб.
Загострення на Донбасі: коротко
- Протягом останніх декількох тижнів Росія стягує свої війська до наших кордонів.
- Українська розвідка попередила, що до 20 квітня їхня чисельність може сягнути 110 тисяч одиниць особового складу.
- Окрім цього, країна-агресор перекидає військових та техніку до окупованого Криму.
Розташування російських угрупувань поблизу кордону / Інфографіка 24 каналу
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