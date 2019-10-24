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      Разумкова в Совете Европы пытались спровоцировать российские пропагандисты

      108 Читати новину українською
      Дмитрий Разумков
      Дмитрий Разумков / politeka.net

      Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков приехал на Европейский саммит глав парламентов стран-членов Совета Европы в Страсбурге. Там его пытались спровоцировать представители российских федеральных телеканалов.

      Российские пропагандисты спросили у Разумкова, почему Украина якобы не выполняет минские договоренности и когда предоставит "особый статус" Донбассу, сообщает "Укринформ".

      К теме: Закон об особом статусе Донбасса: Разумков объяснил, как над ним будут работать

      На это спикер парламента ответил коротко – "Украина выполняет минские договоренности".

      Смотрите видео с Разумковым в Совете Европы:

      24 октября Разумков, в рамках программы саммита, будет выступать 17-м среди около 60-и спикеров национальных парламентов. Глава парламента, в частности, примет участие в обсуждении вопроса "общего европейского дома".

      Российские пропагандисты неоднократно заявляли о том, что, якобы, Украина отказывается выполнять минские договоренности. В то же время Соединенные Штаты во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене отмечали, что украинское правительство выполнило свои политические обязательства в рамках Минских договоренностей, зато Россия не была в состоянии выполнить свои.

      Германия и Франция также неоднократно приветствовали положительные сдвиги в реализации Минских соглашений со стороны Украины и отмечали, что этот факт играет значительную роль во время встречи в нормандском формате.

      К слову Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встреча в нормандском формате с участием лидеров Украины, России, Германии и Франции состоится только после разведения войск и сил в Станице Луганской, Золотом и Петровском.

      Какие требования поставила Украина на встрече Трехсторонней контактной группы? 15 октября Украина заявила, что не отказывается от дальнейшего разведения, но при условии соблюдения 7-дневного режима тишины. Выполнение политического блока вопросов минских соглашений возможно при следующих условиях:

      • роспуске квазигруппировок "Л/ДНР";
      • полное прекращение огня;
      • обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины;
      • вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники и др.

      Очередная встреча в Минске должна состояться 29 октября. Ранее лидеры Франции, Германии и Украины анонсировали встречу лидеров нормандского формата сначала на конец октября, затем середину ноября. Россия каждый раз отказывалась согласовывать дату переговоров. Пресс-секретар РФ Дмитрий Песков заявил, что пока готовиться к встрече в нормандском формате невозможно. Потому что позиция "одной из сторон" переговоров меняется.

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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости Украины Новости политики Минские договоренности Новости России Европа Дмитрий Разумков
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