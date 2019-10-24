Разумкова у Раді Європи намагалися спровокувати російські пропагандисти

Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков приїхав на Європейський саміт голів парламентів країн-членів Ради Європи у Страсбурзі. Там його намагалися спровокувати представники російських федеральних телеканалів.

Російські пропагандисти запитали у Разумкова, чому Україна, нібито, не виконує мінські домовленості та коли надасть "особливий статус" Донбасу, повідомляє "Укрінформ".

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На це спікер парламенту відповів коротко – "Україна виконує мінські домовленості".

Дивіться відео з Разумковим у Раді Європи:

24 жовтня Разумков, в рамках програми саміту, виступатиме 17-м поміж близько 60-и спікерів національних парламентів. Очільник Парламенту, зокрема, візьме участь в обговоренні питання "спільного європейського дому".

Російські пропагандисти неодноразово заявляли про те, що, нібито, Україна відмовляється виконувати мінські домовленості. Водночас Сполучені Штати під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні наголошували, що український уряд виконав свої політичні зобов'язання в рамках Мінських домовленостей, натомість Росія була неспроможною виконати свої.

Франція та Німеччина також неодноразово вітали позитивні зрушення в реалізації Мінських угод з боку України й зазначали, що цей факт відіграє значну роль під час зустрічі в нормандському форматі.

До слова Президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч у нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Німеччини та Франції відбудеться лише після розведення військ і сил у Станиці Луганській, Золотому і Петрівському.

Які вимоги поставила Україна на зустрічі Тристоронньої контактної групи? 15 жовтня Україна заявила, що не відмовляється від подальшого розведення, але за умови дотримання 7-денного режиму тиші. Виконання політичного блоку питань мінських угод є можливим за таких умов:

розпуск квазіугруповань "Л/ДНР";

повне припинення вогню;

забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України;

виведення з території України збройних формувань іноземних військ і військової техніки та інших.

Чергова зустріч у Мінську повинна відбутися 29 жовтня. Раніше лідери Франції, Німеччини і України анонсували зустріч лідерів нормандського формату спочатку на кінець жовтня, потім середину листопада. Росія щоразу відмовлялася погоджувати дату переговорів. Прессекретар РФ Дмитро Пєсков заявив, що наразі готуватися до зустрічі у нормандському форматі неможливо. Тому що позиція "однієї з сторін" переговорів змінюється.