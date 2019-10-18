Закон про особливий статус Донбасу: Разумков пояснив, як над ним працюватимуть

Новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей прийматимуть із урахуванням думки громадськості.

Приймати ключові законопроєкти без урахування думки громадськості – неправильно і нелогічно, на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Право на владу" 17 серпня.

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Водночас він наголосив, що продовжувати чинний закон, дія якого закінчується наприкінці року, "недостатньо ефективно".

Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту – 24 канал) будуть надані президентом держави, але їх запропонуютьВерховній Раді України, яка долучиться до процесу розробки цього законопроекту. І, мабуть, що найбільш важливо, до нього будуть залучено громадянське суспільство,

– сказав він.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський також наголошував, що новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством". За словами глави держави, у ньому "не перейдуть жодної червоної лінії".

Що треба знати про підготовку до закону?

Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.