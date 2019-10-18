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      Закон про особливий статус Донбасу: Разумков пояснив, як над ним працюватимуть

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      До розробки закону про особливий статус Донбасу долучать громадськість, – Разумков
      До розробки закону про особливий статус Донбасу долучать громадськість, – Разумков / 24 канал

      Новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей прийматимуть із урахуванням думки громадськості.

      Приймати ключові законопроєкти без урахування думки громадськості – неправильно і нелогічно, на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Право на владу" 17 серпня.

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      Водночас він наголосив, що продовжувати чинний закон, дія якого закінчується наприкінці року, "недостатньо ефективно".

      Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту – 24 канал) будуть надані президентом держави, але їх запропонуютьВерховній Раді України, яка долучиться до процесу розробки цього законопроекту. І, мабуть, що найбільш важливо, до нього будуть залучено громадянське суспільство,
      – сказав він.

      Зазначимо, президент Володимир Зеленський також наголошував, що новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством". За словами глави держави, у ньому "не перейдуть жодної червоної лінії". 

      Що треба знати про підготовку до закону?

      Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.

      • Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
      • Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
      • Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
      •  
      • Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні. 
      blog_ava
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Дмитро Разумков Законодавство Верховна Рада Слуга народу
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