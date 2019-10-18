Закон про особливий статус Донбасу: Разумков пояснив, як над ним працюватимуть
Новий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької і Луганської областей прийматимуть із урахуванням думки громадськості.
Приймати ключові законопроєкти без урахування думки громадськості – неправильно і нелогічно, на цьому наголосив голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі "Право на владу" 17 серпня.
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Водночас він наголосив, що продовжувати чинний закон, дія якого закінчується наприкінці року, "недостатньо ефективно".
Я впевнений, що рамкові позиції (законопроєкту – 24 канал) будуть надані президентом держави, але їх запропонуютьВерховній Раді України, яка долучиться до процесу розробки цього законопроекту. І, мабуть, що найбільш важливо, до нього будуть залучено громадянське суспільство,
– сказав він.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський також наголошував, що новий закон розроблятиме "парламент у тісній співпраці та у тісному обговоренні з суспільством". За словами глави держави, у ньому "не перейдуть жодної червоної лінії".
Що треба знати про підготовку до закону?
Президент Зеленський анонсував ухвалення нового закону "Про особливий статус Донбасу" у зв’язку з переговорними процесами по врегулюванню конфлікту на Донбасі.
- Чинний закон "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" був ухвалений у 2014 році терміном на три роки. З 2017 року парламент продовжував його дію на рік.
- Термін дії документу завершується 31 грудня 2019 року.
- Зміст закону: особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО набуває чинності тільки після виведення всіх незаконних збройних формувань, їхньої військової техніки, а також бойовиків і найманців з території України.
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- Новий закон "Про особливий статус Донбасу" міститиме положення формули Штайнмаєра. Ця формула вже викликала кілька хвиль багатотисячних протестів в Україні.