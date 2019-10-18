Закон об особом статусе Донбасса: Разумков объяснил, как над ним будут работать

Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут принимать с учетом мнения общественности.

Принимать ключевые законопроекты без учета мнения общественности – неправильно и нелогично, это отметил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Право на власть" 17 августа.

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В то же время он подчеркнул, что продолжать действующий закон, действие которого заканчивается в конце года, "недостаточно эффективно".

Я уверен, что рамочные позиции (законопроекта – 24 канал) будут предоставлены президентом государства, но их предложат Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта. И, вероятно, что наиболее важно, к нему будет привлечено гражданское общество,

– сказал он.

Отметим, президент Владимир Зеленский также отмечал, что новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом". По словам главы государства, в нем "не перейдут никакую красную линию".

Что нужно знать о подготовке к закону?

Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.