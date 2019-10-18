Закон об особом статусе Донбасса: Разумков объяснил, как над ним будут работать
Новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей будут принимать с учетом мнения общественности.
Принимать ключевые законопроекты без учета мнения общественности – неправильно и нелогично, это отметил глава Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире "Право на власть" 17 августа.
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В то же время он подчеркнул, что продолжать действующий закон, действие которого заканчивается в конце года, "недостаточно эффективно".
Я уверен, что рамочные позиции (законопроекта – 24 канал) будут предоставлены президентом государства, но их предложат Верховной Раде Украины, которая присоединится к процессу разработки этого законопроекта. И, вероятно, что наиболее важно, к нему будет привлечено гражданское общество,
– сказал он.
Отметим, президент Владимир Зеленский также отмечал, что новый закон будет разрабатывать "парламент в тесном сотрудничестве и в тесном обсуждении с обществом". По словам главы государства, в нем "не перейдут никакую красную линию".
Что нужно знать о подготовке к закону?
Президент Зеленский анонсировал принятие нового закона "Об особом статусе Донбасса" в связи с переговорными процессами по урегулированию конфликта на Донбассе.
- Действующий закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" был принят в 2014 году сроком на три года. С 2017 года парламент продлевал его действие на год.
- Срок действия документа завершается 31 декабря 2019 года.
- Содержание закона: особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО вступает в силу только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины.
- Новый закон "Об особом статусе Донбасса" будет содержать положения формулы Штайнмайера. Эта формула уже вызвала несколько волн многотысячных протестов в Украине.