Война придет и в Россию: политолог прогнозирует противостояние между разными группами

В России в последнее время происходят странные события – "поход" в Брянской области, полеты беспилотников, "хлопки" звучат все чаще. Все это может привести к тому, что война перебросится на территорию страны-агрессора.

Для России гораздо страшнее не все эти инциденты, а конфликт внутри российских элит, приобретающий все большие масштабы. Об этом 24 Каналу рассказал политолог и социолог из Германии Игорь Эйдман. По его словам, конфликт существует и в силовых структурах.

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Новая русская смута

Он отметил, что частная армия террориста Евгения Пригожина и подчиняющаяся Министерству обороны официальная государственная армия постоянно конфликтуют.

По мере того, как Россия будет проигрывать войну и они будут сваливать друг на друга вину, а также делить ресурсы, этот конфликт обострится,

– считает политолог.

По его мнению, если сегодня Пригожин просто ссорится из-за снарядов, которые ему не предоставляет Минобороны, то завтра они будут эти снаряды отбивать военными силами. А послезавтра будет новая российская смута.

"Когда рухнет фронт, тогда частные армии Пригожина и Кадырова, Росгвардия, Министерство обороны начнут воевать не с украинцами, а друг с другом. И это для российских властей самая опасная перспектива", – уверен Эйдман.

Перебросится ли война на территорию России: смотрите видео

Война коснется россиян

Он подчеркнул, что сейчас Пригожин пытается к своим "разборках" с Минобороны привлечь внимание населения. В российском "паханате" ворам нельзя апеллировать к "фрайерам". Они всегда апеллировали свои конфликты к "вору в законе" – Путину.

А сейчас эта традиция упразднена. Пригожин подстрекает жителей Санкт-Петербурга против губернатора Александра Беглова, которого поставил сам Путин. В "разборки" воров или олигархов начинают вовлекать население,

– убежден политолог.

По его мнению, когда конфликты обострятся и начнется реальное противостояние междразными кланами, они снова будут активно привлекать на свою сторону население.

Условные фанатики-милитаристы будут поддерживать Пригожина, чеченцы – Кадырова, а москвичи и петербуржцы – либеральную группировку у власти, которая сейчас представлена мэром Москвы Собяниным,

– подчеркнул он.

Игорь Эйдман предположил, если и дальше все так будет развиваться и война не закончится в ближайшее время, то она перебросится на территорию России и коснется россиян, которые пока надеятся отсидеться у телевизоров, глядя на то, что происходит в Украине, как на какой-то боевик.

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