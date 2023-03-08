Для Росії набагато страшніше не всі ці інциденти, а конфлікт в середині російських еліт, який набуває все більших масштабів. Про це 24 Каналу розповів політолог і соціолог з Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, конфлікт існує і в силових структурах.
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Нова російська смута
Він зазначив, що приватна армія терориста Євгена Пригожина і офіційна державна армія, що підпорядковується Міністерству оборони, постійно конфліктують.
В міру того, як Росія буде програвати війну і вони будуть скидати один на одного провину, а також ділити ресурси, цей конфлікт загостриться,
– вважає політолог.
На його думку, якщо сьогодні Пригожин просто свариться через снаряди, які йому не надає Міноборони, то завтра вони будуть ці снаряди відбивати військовими силами. А післязавтра буде нова російська смута.
"Коли повалиться фронт, тоді приватні армії Пригожина і Кадирова, Росгвардія, Міністерство оборони почнуть воювати не з українцями, а один з одним. І це для російської влади найнебезпечніша перспектива", – впевнений Ейдман.
Чи перекинеться війна на територію Росію: дивіться відео
Війна торкнеться росіян
Він наголосив, що зараз Пригожин намагається до своїх "розбірок" з Міноборони привернути увагу населення. Загалом в російському "паханаті" злодіям не можна апелювати до "фраєрів". Вони завжди апелювали свої конфлікти до "злодія в законі" – Путіна.
А зараз ця традиція скасована. Пригожин підбурює мешканців Санкт-Петербургу проти їхнього губернатора Алєксандра Бєглова, якого поставив сам Путін. У "розбірки" злодіїв чи олігархів починають втягувати населення,
– переконаний політолог.
На його думку, коли конфлікти загостряться і почнеться реальне протистояння між різними кланами, вони знову будуть активно залучати на свій бік населення.
Умовні фанатики-мілітаристи будуть підтримувати Пригожина, чеченці – Кадирова, а москвичі та петербуржці – ліберальне угрупування при владі, яке зараз представлене мером Москви Собяніним,
– підкреслив він.
Ігор Ейдман припустив, якщо й надалі все так буде розвиватися і війна не закінчиться найближчим часом, то вона перекинеться на територію Росії і торкнеться росіян, які поки що сподіваються відсидітись біля телевізора, дивлячись на те, що відбувається в Україні, як на якийсь бойовик.
Ситуація в Росії: важливе
- Російський опозиційний журналіст Майкл Накі зазначив, що Росія зазнає великих втрат у війні. На цьому тлі поступово до росіян приходить усвідомлення того, що насправді відбувається в Україні. Проте російські мобілізовані поки що не повертають зброю проти своїх воєначальників, які фактично посилають їх на смерть.
- В американському Інституті вивчення війни повідомляють, що Росія не почне масштабних мобілізаційних процесів щонайменше до літа. Аналітики зазначають, що у Кремля, ймовірно, закінчуються боєздатні резерви для продовження наступальних операцій після невдач на Сході України.
- Речник Держдепартаменту США Нед Прайс заявив, що українці від початку війни показали, що російський диктатор не досягне жодної цілі, задекларованої в момент вторгнення. Ба більше, що йому не вдасться повалити уряд у Києві, не вдасться підкорити український народ та позбавити його ідентичності.