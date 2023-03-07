Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Майкл Накі. За його словами, Росія зазнає величезних втрат в Україні.

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Серед загиблих – не лише кадрові військові, а й велика кількість мобілізованих. На цьому тлі поступово до росіян приходить усвідомлення того, що насправді відбувається в Україні.

"До всіх доходить, але на свій лад і потихеньку. Усе залежить від того, про яку категорію населення говорити", – зауважив журналіст.

Як змінюється думка мобілізованих та їхніх родин

За словами Накі, особливо активно відбувається "прозріння" саме серед мобілізованих росіян та їхніх родичів.

До них посилено доходить в останні місяці, тому що колишні ув'язнені з групи "Вагнера" майже закінчилися. Тому на божевільні штурми без підтримки артилерії, техніки та всього на світі відправляють вже саме мобілізованих,

– розповів журналіст.

Він додав, що саме тому почастішали випадки, коли мобілізовані записують звернення до Владіміра Путіна зі скаргами. Мовляв, їм обіцяли, що вони будуть у тилу, а якимось чином опинилися на передовій.

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Звернення до Путіна

За словами Накі, дуже красномовною є історія, коли мобілізовані з Іркутська тричі записували звернення, і з кожним новим відео їх ставало все менше.

А потім вже родичі цих мобілізованих розповіли, що від цього полку вже нічого не лишилося.

"Ба більше, почали приходити історії від мобілізованих та їхніх родичів, що багато хто відмовляється йти на штурми, і їх змушують йти у наступ під загрозою смерті", – зазначив журналіст.

Росіяни ще не готові повернути зброю проти воєначальників

Журналіст зауважив, що, на жаль, певне усвідомлення приходить до росіян доволі пізно.

Ти вже з автоматом пішов, як вбивця, на територію іншої країни. На яку долю ти розраховуєш? Максимум – ти можеш повернутися додому у цинковій труні. Це якщо пощастить, адже росіяни часто не вивозять трупи, бо їх дуже багато,

– розповів Накі.

Попри певні "осяяння", російські мобілізовані поки що не повертають зброю проти своїх воєначальників, які фактично посилають їх на смерть.

"Хоча це – один з небагатьох шансів для них залишитися живими. Однак таке усвідомлення ще не прийшло", – зауважив журналіст.

"Війна не буває в одну сторону"

За словами Накі, найкраще розуміють, що таке війна, жителі прифронтових регіонів, розташованих на кордоні з Україною. Хоча останнім часом певним чином змінюється ставлення до бойових дій і у мешканців інших міст Росії.

Люди розуміють, що війна не буває в одну сторону. Не може бути так, що ти спокійненько на дивані сидиш, поки десь хтось стріляє та чинить геноцид,

– наголосив журналіст.

Як зазначив Накі, важко оцінити реальне ставлення всього населення Росії до війни.

Кримінальні справи за антивоєнну позицію

Адже Кремль штампує соцопитування з намальованими результатами, де ледь не кожен росіянин підтримує так звану "спецоперацію" в Україні.

"Водночас у Росії відкривають багато кримінальних справ за будь-які антивоєнні прояви. Один з найабсурдніших випадків – коли у Тульській області покарали школярку за антивоєнний малюнок. Батька відправили під домашній арешт, а дитині загрожує дитбудинок", – розповів журналіст.

Він додав, що окремі росіяни висловлюють свій протест проти війни, наприклад, підпалюючи військкомати. Однак, за словами Накі, про організацію консолідованого повстання у Росії поки не йдеться.

Російські еліти розуміють, у що "вляпався" Путін

Опозиційний журналіст вважає, що навіть до путінських еліт починає поступово "доходити" абсурдність війни, яку розв'язав російський диктатор.

За перші 2 місяці року російський уряд майже повністю вичерпав річний показник по дефіциту державного бюджету. Всі вже розуміють, у що вляпався Путін і вони разом з ним,

– сказав Накі.

Він додав, що в оточенні кремлівського диктатора усвідомлюють, що у Путіна немає жодного плану. Однак поки що це розуміння не вилилося у якусь глобальну трансформацію настроїв у Росії.

Проблеми росіян: коротко