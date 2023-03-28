Об этом на стриме с Романом Цымбалюком заявил российский публицист из США Андрей Пионтковский. Он добавил, что российскому президенту Владимиру Путину следует следить за тем, чтобы его страну не поглотил Китай.

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Пионтковский рассказал, что через 80 лет жизни он неоднократно слышал истории о том, что США распадутся. За это время развалился Советский Союз, а его наследница Россия находится на пути к распаду. Так он прокомментировал заявление секретаря Совбеза России Николая Патрушева о том, что Россия якобы "дважды спасала США от распада". Также он снова пригрозил США "уникальным оружием", способным "уничтожить любого противника".

Новое уникальное оружие России – это такой анекдот, который рассказывали уже много раз и никто уже не смеется, и даже не реагирует.

– добавил Пионтковский.

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Путину следует строить хранилище для себя

Размещение Россией ядерного вооружения на территории Беларуси противоречит декларации, подписанной российским диктатором с лидером Китая Си Цзиньпином. Пионтковский напомнил, что в этой декларации речь шла о "категорическом отказе ядерных государств от размещения ядерного оружия на территории неядерных государств".

"Путин планирует открыть 1 июля специальное хранилище ядерного оружия на территории Беларуси. Но лучше бы он позаботился о хранилище для себя. Нас ждет большое украинское контрнаступление, после которого никто не знает, где может оказаться сам Путин", – подчеркнул российский публицист.

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