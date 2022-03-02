Разве вы не видите, что происходит: Зеленский обратился к евреям из-за обстрела Бабьего яра

Владимир Зеленский обратился ко всем евреям мира и призвал кричать, а не молчать.

Об этом Зеленский говорил в своем утреннем обращении 2 марта, сообщает 24 канал. Он подчеркнул, что Бабий Яр – это место молитвы и памяти о 100 тысячах людей, которых убили нацисты.

Внимание Вы убиваете второй раз жертв Холокоста, – Зеленский об обстрелах Бабьего Яра

Обращаюсь сейчас ко всем евреям мира – разве вы не видите, что происходит? Поэтому очень важно, чтобы именно сейчас миллионы евреев по всему миру не молчали,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

В молчании рождается цинизм

Он подчеркнул, что в молчании рождается нацизм. Поэтому кричит об убийствах мирных людей. Кричит об убийствах украинцев.

Утреннее обращение Зеленского от 2 марта: смотрите видео

В результате этой атаки пять человек погибли, еще пятеро получили ранения. Мемориальный комплекс "Бабий Яр" расположен неподалеку от телебашни, в которую попали российские захватчики во время обстрелов Киева

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