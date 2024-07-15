Экс-разведчика Романа Червинского отпустили под залог, – адвокат

Бывшего разведчика Романа Червинского отпустят под залог в 9 миллионов гривен. Его будут содержать под стражей до внесения средств.

Соответствующее решение принял апелляционный суд Кропивницкого. Напомним, что Червинский находился под арестом с апреля 2023 года.

Смотрите также Не сдержал слез: суд огласил приговор по делу Болдуина, которого обвинили в убийстве украинки

Что известно об освобождении Червинского

Вечером стало известно, что бывшего разведчика Романа Червинского отпускают под залог.

Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается,

– говорится в сообщении адвоката Виктора Василюка.

По словам другого адвоката Константина Глобы, Червинскому назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 7 часов, 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять бывшего разведчика на поруки.

В то же время по информации от Общественного, Червинский будет находиться под стражей до внесения залога. Такое решение принял апелляционный суд Кропивницкого.

В чем подозревают Червинского