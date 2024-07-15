Экс-разведчика Романа Червинского отпустили под залог, – адвокат
Источник:Виктор Василюк
Бывшего разведчика Романа Червинского отпустят под залог в 9 миллионов гривен. Его будут содержать под стражей до внесения средств.
Соответствующее решение принял апелляционный суд Кропивницкого. Напомним, что Червинский находился под арестом с апреля 2023 года.
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Что известно об освобождении Червинского
Вечером стало известно, что бывшего разведчика Романа Червинского отпускают под залог.
Героя-разведчика Романа Червинского отпустили под залог! Наконец Роман сможет обнять своих детей, маму, жену, сестру. Спасибо всем, кто поддерживал и приближал эту промежуточную победу. Но борьба еще продолжается,
– говорится в сообщении адвоката Виктора Василюка.
По словам другого адвоката Константина Глобы, Червинскому назначили залог в размере 9 миллионов гривен. Рассмотрение дела длилось 7 часов, 27 народных депутатов и еще 51 человек изъявили желание взять бывшего разведчика на поруки.
В то же время по информации от Общественного, Червинский будет находиться под стражей до внесения залога. Такое решение принял апелляционный суд Кропивницкого.
В чем подозревают Червинского
- В марте 2022 года у гражданского лица возникла авантюрная идея похищения российского самолета. Однако он быстро обратился с этим предложением в ГУР МО и СБУ, где спецоперацию сразу же определили как невозможную и запретили ее проведение.
- Впоследствии мужчина через знакомого связался с Романом Червинским, который начал активно вести переписку с российскими военными.
- В июле бывший разведчик совершил денежный перевод в размере 4 000 долларов на счет оккупантов. Позже Червинский якобы договорился с россиянами о передаче российского самолета Украине.
- Похищение планировалось на аэродроме "Канатово" вблизи Кропивницкого. Однако в день запланированного похищения россияне обстреляли аэродром восемью крылатыми ракетами. В результате погиб один военнослужащий, еще 17 получили ранения.
- В апреле 2023 года экс-разведчику объявили подозрение. Червинскому грозит лишение свободы сроком от 8 до 12 лет.
- 25 апреля Червинского взяли под стражу на 2 месяца без возможности внесения залога.