Разведка сказала свое слово на псевдореферендуме: уничтожили состав бюллетеней и базу фсб

На временно оккупированных территориях враг активно готовится к проведению псевдореферендума. Это активно предотвращают ВСУ и спецслужбы Украины.

Во временно оккупированной Каменце-Днепровской в Запорожской областях бойцы ГУР МО провели успешную спецоперацию. В результате удалось уничтожить состав бюллетеней псевдореферендума и базу россиян.

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Что известно о результатах спецоперации

Бойцы Генерального управления разведки Минобороны уничтожили и существенно повредили ряд объектов, которые оккупанты использовали как места базирования. Там до сих пор продолжаются пожары, которые враг не может потушить в течение длительного времени.

Состав, где хранились бюллетени, бойцы взорвали изнутри. Как утверждают в ГУР, все печатные материалы были уничтожены.

Вместе с этим разбито место базирования подразделения российского ФСБ, охранявшего состав бюллетеней. Точное количество убитых и раненых уточняется. Уцелевших и раненых срочно эвакуируют в направлении оккупированного Крыма,

– добавили в военной разведке.

При этом во время уничтожения помещений и оккупантов гражданское население не пострадало.

Спецоперация напугала оккупантов. Они ввели жесткий комендантский час в Каменце-Днепровской с 7:00 и подняли военные вертолеты.

Актуальные потери врага: детали

Украинские военные успешно уничтожают врага по всей линии фронта. Только за минувшие сутки ликвидировали 300 захватчиков, а по состоянию на утро 5 сентября их количество приближается к юбилейным 50 тысячам.

Общие потери оккупантов

личный состав – 49 800 (+300 за прошедшие сутки);

танков – 2068 единиц (+19);

средств ПВО – 156 единиц;

самолетов – 236 единиц.



Потери россиян на войне против Украины / Инфографика Генштаба

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