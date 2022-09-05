У тимчасово окупованій Кам’янці-Дніпровській, що у Запорізькій області, бійці ГУР МО провели успішну спецоперацію. Внаслідок неї вдалося знищити склад бюлетенів псевдореферендуму та базу росіян.
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Що відомо про результати спецоперації
Бійці Генерального управління розвідки Міноборони знищили та суттєво пошкодили низку об’єктів, які окупанти використовували як місця базування. Там й досі тривають пожежі, які ворог не може загасити протягом тривалого часу.
Склад, де зберігалися бюлетені, бійці підірвали зсередини. Як переконують у ГУР, всі друковані матеріали були знищені.
Разом з цим розбито місце базування підрозділу російського фсб, який охороняв склад бюлетенів. Точна кількість вбитих та поранених – уточнюється. Вцілілих та поранених терміново евакуюють в напрямку окупованого Криму,
– додали у військовій розвідці.
При цьому під час знищення приміщень та окупантів, цивільне населення не постраждало.
Спецоперація налякала окупантів. Вони ввели жорстку комендантську годину в Кам’янці-Дніпровській з 7:00 та підняли у небо військові вертольоти.
Актуальні втрати ворога: деталі
Українські військові успішно знищують ворога по всій лінії фронту. Так, лише за минулу добу ліквідували 300 загарбників, а станом на ранок 5 вересня їх кількість наближається до ювілейних 50 тисяч.
Загальні втрати окупантів
- особовий склад – 49 800 (+300 за минулу добу);
- танків – 2 068 одиниць (+19);
- засобів ППО – 156 одиниць;
- літаків – 236 одиниць.
Втрати росіян на війні проти України / Інфографіка Генштабу
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