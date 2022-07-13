Как ГУР разгромило тайную тюрьму оккупантов и освободило пленных: эксклюзивное видео

Нашим разведчикам удалось реализовать просто невероятную операцию. Благодаря им из плена оккупантов удалось освободить 5 человек.

Наши герои уже давно показали всему миру, что для них нет ничего невозможного. Они готовы совершать операции, которые затем изучают военные по всей планете.

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Как проходила спецоперация в Херсонской области

Подразделение украинских разведчиков удалось осуществить невероятную спецоперацию в Херсонской области. В результате удалось освободить из российского плена 5 наших граждан, среди которых трое гражданских, воин ВСУ и бывший работник полиции. Также известно, что один из пленных имел серьезное боевое ранение.

Героические разведчики показали эксклюзивные кадры проведения спецоперации. Они так увлекают, что от экрана себя придется отрывать.

Видео спецоперации по освобождению пленных:

Война россии из Украины: последние события

российские оккупанты осуществили запуск 4 ракет по территории Одесской области. Те не достигли своих целей, потому атака врага эффективной не стала.

В некоторых направлениях российские оккупанты не только забывают о наступательных действиях, но и не могут нормально организовать свой уход с позиций. В Потёмкино наши герои ВСУ устроили врагу такой ад, что тот панически убегал, оставив свою боевую технику с полным боекомплектом. Врагу следует приготовиться к тому, что эта ситуация повторится и по другим направлениям.

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