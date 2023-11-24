В "костюме привидения": ВСУ заметили на фронте оккупанта "мастера" маскировку
24 ноября 2023, 18:09Читати новину українською
Украинские аэроразведчики заметили на фронте "мастера" маскировку из российской армии. Он решил скрыться от ВСУ в "костюме привидения".
На опубликованных кадрах видно, как к полуразрушенному зданию через окопы бегут двое россиян, один из которых не придумал ничего лучше, чем укутаться в термоодеяло.
Смотрите также Мы готовы, – военный ВСУ предположил, какими будут боевые действия зимой
А поскольку из-за преломления света она казалась белого цвета, то походило, будто россиянин решил примерить на себя "костюм призрака".
Во всяком случае, это никак не помогло оккупанту. ВСУ заметили его и, скорее всего, по состоянию на данный момент он уже призрак, но для этого костюм ему уже не понадобится.
Потери россиян: последние новости
- Только за минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1100 оккупантов. А с начала полномасштабного вторжения уничтожено около 322 900 российских захватчиков.
- К слову, разведка Великобритании в аналитическом обзоре отметила, что враг в Украине продолжает нести массовые потери в значительной степени благодаря высокоточным ударам с большого расстояния далеко за линией фронта.
- Так, 10 ноября, вероятно, более 70 оккупантов погибли в результате точного удара по колонне грузовиков. Произошло это в 23 километрах от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области.
- А 19 ноября наши военные нанесли точный удар по оккупантам, которых собрали на церемонии награждения в селе Кумачево.