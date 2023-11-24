В "костюме привидения": ВСУ заметили на фронте оккупанта "мастера" маскировку

Украинские аэроразведчики заметили на фронте "мастера" маскировку из российской армии. Он решил скрыться от ВСУ в "костюме привидения".

На опубликованных кадрах видно, как к полуразрушенному зданию через окопы бегут двое россиян, один из которых не придумал ничего лучше, чем укутаться в термоодеяло.

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А поскольку из-за преломления света она казалась белого цвета, то походило, будто россиянин решил примерить на себя "костюм призрака".

Во всяком случае, это никак не помогло оккупанту. ВСУ заметили его и, скорее всего, по состоянию на данный момент он уже призрак, но для этого костюм ему уже не понадобится.

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