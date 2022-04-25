Разведка Британии подтвердила, что Россия планирует "референдум" в ключевом городе Юга Украины

Россияне готовятся к созданию еще одной псевдореспублики на оккупированной территории Украины. Преступные намерения неприятеля подтвердила и британская разведка.

Российские оккупанты сейчас контролируют Херсон. Согласно плану врага, именно он должен стать центром еще одной псевдореспублики, которую россияне мечтают образовать на территории Украины.

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Подтверждение от британцев

Как сообщают британские разведчики, россияне готовятся к проведению так называемого "референдума" в оккупированном Херсоне. Эта территория дает сухопутное сообщение с Крымом и позволит проводить активные действия на южном направлении, поэтому россияне рассматривают его как свою ключевую позицию.

Также сообщается, что результаты российских внутренних голосований всегда фальсифицированы, поэтому верить никаким данным "референдума" не стоит.

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