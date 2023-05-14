По данным разведки Британии, формально российская группировка до сих пор составляет более 200 тысяч солдат. Несмотря на это, качество таких военных значительно снизилось по сравнению с 2022 годом.
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Британская разведка определила проблемы российской армии
Представители разведки Британии подчеркнули, что российская группировка до сих пор борется с ограниченной свободой проведения воздушных операций. Кроме того, они все больше теряют свою способность к качественному и организованному наступлению.
В британской разведке объяснили, что армию оккупантов составляют мобилизованные резервисты, которых отправили на фронт без подготовки. Также россияне все больше полагаются на свое устаревшее оборудование, которое не эффективно в условиях современной войны.
Объединенная группировка войск России регулярно проводит лишь очень простые операции на основе пехоты,
– отметили представители разведки.
В ведомстве подчеркнули, что сейчас российские власти вряд ли смогли бы собрать достаточное количество новых солдат, чтобы покрыть потребности всей линии фронта.
Россияне теряют большое количество своих военных в Украине
- Вооруженные Силы Украины за 13 мая ликвидировали еще 620 российских оккупантов. Таким образом, с 24 февраля 2022 года российская армия безвозвратно потеряла уже 198 880 своих военных.
- Недавно стало известно, что на Бахмутском направлении "двухсотыми" стали сразу 2 российских военачальника. Командиры якобы погибли при отражении атаки украинских военных.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подчеркнул, что безумные человеческие потери остановили бы любую страну от продолжения войны, но не Россию. Он отметил, что для Кремля жизнь человека ничего не стоит.