По данным разведки Британии, формально российская группировка до сих пор составляет более 200 тысяч солдат. Несмотря на это, качество таких военных значительно снизилось по сравнению с 2022 годом.

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Британская разведка определила проблемы российской армии

Представители разведки Британии подчеркнули, что российская группировка до сих пор борется с ограниченной свободой проведения воздушных операций. Кроме того, они все больше теряют свою способность к качественному и организованному наступлению.

В британской разведке объяснили, что армию оккупантов составляют мобилизованные резервисты, которых отправили на фронт без подготовки. Также россияне все больше полагаются на свое устаревшее оборудование, которое не эффективно в условиях современной войны.

Объединенная группировка войск России регулярно проводит лишь очень простые операции на основе пехоты,

– отметили представители разведки.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас российские власти вряд ли смогли бы собрать достаточное количество новых солдат, чтобы покрыть потребности всей линии фронта.

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