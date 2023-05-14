За даними розвідки Британії, формально російське угруповування досі складає понад 200 тисяч солдатів. Попри це, якість таких військових значно знизилась порівняно з 2022 роком.

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Британська розвідка визначила проблеми російської армії

Представники розвідки Британії наголосили, що російське угруповування досі бореться з обмеженою свободою проведення повітряних операцій. Крім цього, вони все більше втрачають свою здібність до якісного та організованого наступу.

У британській розвідці пояснили, що наразі армію окупантів складають мобілізовані резервісти, яких відправили на фронт без підготовки. Також росіяни все більше покладаються на своє застаріле обладнання, яке не є ефективним в умовах сучасної війни.

Об’єднане угруповання військ Росії регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти,

– зазначили представники розвідки.

У відомстві підкреслили, що зараз російська влада навряд чи змогла б зібрати достатню кількість нових солдатів, щоб покрити потреби всієї лінії фронту.

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