За даними розвідки Британії, формально російське угруповування досі складає понад 200 тисяч солдатів. Попри це, якість таких військових значно знизилась порівняно з 2022 роком.
Дивіться також Про що може свідчити втеча росіян з-під Бахмута: аналіз розвідки Британії
Британська розвідка визначила проблеми російської армії
Представники розвідки Британії наголосили, що російське угруповування досі бореться з обмеженою свободою проведення повітряних операцій. Крім цього, вони все більше втрачають свою здібність до якісного та організованого наступу.
У британській розвідці пояснили, що наразі армію окупантів складають мобілізовані резервісти, яких відправили на фронт без підготовки. Також росіяни все більше покладаються на своє застаріле обладнання, яке не є ефективним в умовах сучасної війни.
Об’єднане угруповання військ Росії регулярно проводить лише дуже прості операції на основі піхоти,
– зазначили представники розвідки.
У відомстві підкреслили, що зараз російська влада навряд чи змогла б зібрати достатню кількість нових солдатів, щоб покрити потреби всієї лінії фронту.
Росіяни втрачають велику кількість своїх військових в Україні
- Збройні Сили України за 13 травня ліквідували ще 620 російських окупантів. Таким чином з 24 лютого 2022 року російська армія безповоротно втратила вже 198 880 своїх військових.
- Нещодавно стало відомо, що на Бахмутському напрямку "двохсотими" стали одразу 2 російських воєначальників. Командири нібито загинули під час відбиття атаки українських військових.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний наголосив, що шалені людські втрати зупинили б будь-яку країну від продовження війни, проте не Росію. Він зазначив, що для Кремля життя людини нічого не вартує.