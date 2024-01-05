Решились это сделать, – Гуменюк объяснила, в чем заключается "успех" россиян на левобережье

В ежедневном обзоре Минобороны Британии говорится, что оккупантам удалось добиться минимального успеха в их попытках выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра в районе села Крынки. В Силах обороны объяснили, как правильно понимать заявление разведчиков.

Оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские силы с левобережья Херсонщины. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что происходит на том участке фронта, передает 24 Канал.

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"Решились это сделать"

По словам Гуменюк, тот минимальный успех, о котором отмечают британские разведчики, состоит в том, что россияне снова рискнули использовать технику. К этому моменту они очень сильно на ней экономили, поскольку понесли много потерь. Однако недавно оккупанты начали совершать свои диверсионные "вылазки" и штурмы при поддержке бронетехники.

Это означает, что им удалось подтянуть определенные резервы на это направление. И это понятно, говорит Гуменюк. Ведь здесь у них были существенные потери. Раньше они ходили в 13 – 19 штурмов в сутки, каждый раз получали хорошую взбучку и отступали на исходные позиции.

Последние трое суток противник совершает 6 – 8 штурмов. Так, за эти сутки их было 6 – все они с разным боевым успехом.

Очевидно, что враг нуждается здесь в подтягивании резервов, и оно будет происходить, добавила чиновница.

Удерживать плацдарм и работать над его расширением – это очень тяжелая работа. Но пока нашим воинам это удается,

– заметила Гуменюк.

Великобритания проанализировала ситуацию на фронте

: 17 ноября Генштаб ВСУ официально подтвердил, что нашим военным удалось создать плацдарм на левом берегу Днепра в районе Крынок. С тех пор оккупанты пытаются вытеснить украинцев, однако защитникам удается отбивать вражеские атаки.

По данным британцев, в течение последней недели наземные боевые действия в Украине были либо статические, либо характеризовались продвижением россиян.