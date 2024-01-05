Решились это сделать, – Гуменюк объяснила, в чем заключается "успех" россиян на левобережье
В ежедневном обзоре Минобороны Британии говорится, что оккупантам удалось добиться минимального успеха в их попытках выбить украинских защитников с позиций на левом берегу Днепра в районе села Крынки. В Силах обороны объяснили, как правильно понимать заявление разведчиков.
Оккупанты не оставляют попыток вытеснить украинские силы с левобережья Херсонщины. Пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что происходит на том участке фронта, передает 24 Канал.
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"Решились это сделать"
По словам Гуменюк, тот минимальный успех, о котором отмечают британские разведчики, состоит в том, что россияне снова рискнули использовать технику. К этому моменту они очень сильно на ней экономили, поскольку понесли много потерь. Однако недавно оккупанты начали совершать свои диверсионные "вылазки" и штурмы при поддержке бронетехники.
Это означает, что им удалось подтянуть определенные резервы на это направление. И это понятно, говорит Гуменюк. Ведь здесь у них были существенные потери. Раньше они ходили в 13 – 19 штурмов в сутки, каждый раз получали хорошую взбучку и отступали на исходные позиции.
Последние трое суток противник совершает 6 – 8 штурмов. Так, за эти сутки их было 6 – все они с разным боевым успехом.
Очевидно, что враг нуждается здесь в подтягивании резервов, и оно будет происходить, добавила чиновница.
Удерживать плацдарм и работать над его расширением – это очень тяжелая работа. Но пока нашим воинам это удается,
– заметила Гуменюк.
Великобритания проанализировала ситуацию на фронте
По данным британцев, в течение последней недели наземные боевые действия в Украине были либо статические, либо характеризовались продвижением россиян.
- В районе Купянска российские войска продолжают проводить масштабную, но безуспешную наступательную операцию.
- В районе Бахмута украинцам удалось "сохранить стабильную линию фронта" перед атаками противника.
- Продолжаются активные бои за Авдеевку.
- Россиянам удалось закрепить успехи в районе Марьинки.
- На Бахмутском направлении захватчики пытаются захватить Времен Яр.
- На Юге оккупанты достигли минимального успеха в районе Крынок.