Окупанти не полишають спроб витіснити українські сили з лівобережжя Херсонщини. Речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла, що відбувається на тій ділянці фронту, передає 24 Канал.

Дивіться також У США щось знають: Ігнат розповів, чому складно визначити, чи використала Росія ракети від КНДР

"Наважилися це зробити"

За словами Гуменюк, той мінімальний успіх, про який зазначають британські розвідники, полягає у тому, що росіяни знову ризикнули використовувати техніку. До цього моменту вони дуже сильно на ній економили, оскільки зазнали багато втрат. Однак віднедавна окупанти почали здійснювати свої диверсійні "вилазки" і штурми за підтримки бронетехніки.

Це означає, що їм вдалося підтягнути на цей напрямок певні резерви. І це зрозуміло, каже Гуменюк. Адже тут вони мали суттєві втрати. Раніше вони ходили у 13 – 19 штурмів на добу, щоразу отримували добрячого прочухана і відступали на вихідні позиції.

Останні три доби противник здійснює 6 – 8 штурмів. Так, за цю добу їх було 6 – усі вони з різним бойовим успіхом.

Очевидно, що ворог потребує тут підтягування резервів, і воно відбуватиметься, додала посадовиця.

Утримувати плацдарм і працювати над його розширенням – це надзвичайно важка робота. Але поки нашим воїнам це вдається,

– зауважила Гуменюк.

Довідка: 17 листопада Генштаб ЗСУ офіційно підтвердив, що нашим військовим вдалося створити плацдарм на лівому березі Дніпра у районі Кринок. З того часу окупанти намагаються витіснити українців, однак захисникам вдається відбивати ворожі атаки.

Британія проаналізувала ситуацію на фронті

За даними британців, протягом останнього тижня наземні бойові дії в Україні були або статичні, або характеризувалися просуванням росіян.